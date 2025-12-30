باشگاه خبرنگاران جوان- مهدی چمران در حاشیه سیصد و هشتاد و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز نماینده ستاد بحران معرفی خواهد شد، اظهار کرد: در مورد تشکیل ستاد خاصی در شرایط بحرانی برای جمعآوری پسماند بررسیهای لازم انجام خواهد شد. بررسی چهار اساسنامه نیز در دستور کار قرار دارد.
وی در رابطه با حفاری تونلهای مترو، یادآور شد: خطوط متروی تهران به اتمام رسیده و با افتتاح ایستگاه سرباز و چند ایستگاه دیگر و تکمیل اقدامات در پایانهها، هفت خط مترو تکمیل میشود. قرارداد سه خط دیگر نیز منعقد شده و طبق برنامه پیش خواهد رفت، اما در سالهای آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
چمران افزود: شهرداری فردا نمیتواند تعطیل باشد، اما بخش اداری تعطیل است و کارمندانی که حضور آنها ضروری است در ادارات حضور خواهند داشت.
رئیس شورای شهر تهران گفت: صحبت رئیس مجلس این بود که میتوانیم به شوراها اعتبار بیشتری بدهیم تا جایگاه آنها در مدیریت شهری و کشور جا بیفتد. چون انتخابات شوراها به تنهایی برگزار میشود، مشارکت مردم به تلاش شوراها و رسانهها و مسائل اقتصادی و سیاسی کلان کشور بستگی دارد. آنچه بیش از همه اثرگذار است عملکرد خود شوراهاست که باید بتوانند وضعیت بهتری ایجاد کنند و عملکرد خود را تبیین کنند.
وی ادامه داد: بنده هیچگاه از اینکه شورا درون خود مشکل داشته باشد، خوشحال نیستم و باید سعی کنیم با انسجام و همفکری شورا را پیش ببریم. شورا همواره به همین شکل بوده و مسائل مختلفی در آن وجود داشته است. اختلاف نظر و بحث وجود دارد، اما باید منطقی و قانونی باشد و اگر از این مسیر تجاوز کنند ممکن است بر مردم اثرگذار باشد.
چمران با بیان اینکه دوره چهارم کاملاً نزدیک به هم بودیم و با توانمندی از آن مرحله عبور کردیم، یادآور شد: ما نشان دادیم که به بلوغی فراتر از حد شوراها رسیدهایم و باید ببینیم که شورای تناسبی به چه شکل خواهد بود.
وی با بیان اینکه ترامپ یک قمار باز است و از تهدیدها به عنوان کار تبلیغاتی استفاده میکند، یادآور شد: تهران باید خود را برای بحرانهای مختلف از جمله جنگ، سیل و زلزله آماده کند و ما در طرح خود ۳۰ بند در این زمینه پیشبینی کردیم که باید بر اساس آن عمل شود.
چمران ادامه داد: در ساخت ساختمانهای بلندمرتبه باید پناهگاه در نظر گرفته شود؛ البته باید چندمنظوره باشد، چراکه در این صورت میتوان از آن استفاده کرد.
وی با بیان اینکه شهرداری سیستم اذانگویی پیش بینی کرده است، اظهار کرد: برای آژیر میتوان از رادیو، تلویزیون و تلفن همراه استفاده میشود و برای پخش آژیر در سطح شهر هنوز تصمیمی گرفته نشده است.
چمران با بیان اینکه اگر جنگ رخ دهد جلسات شورا در مترو و بخشهای دیگر برگزار خواهد شد، خاطرنشان کرد: اگر فضا باشد خبرنگاران هم در جلسه حضور خواهند داشت.
رئیس شورای شهر تهران در مورد حضور خود در انتخابات، گفت: شخصاً تمایلی ندارم و تصمیم قاطعی در این خصوص نگرفتهام.
وی با بیان اینکه ما نامهای به شهرداری ارسال کردیم که به روابطعمومی تذکر دهد، گفت: هیچکسی حق اهانت به اعضای شورای شهر را ندارد؛ کما اینکه پیش از این هم در برابر توهینها ایستادیم و افراد توبیخ شدند.