باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حجت‌الاسلام علی مصباح یزدی صبح امروز (سه‌شنبه، ۹ دی) در پنجمین کنگره بین‌المللی استاد فکر که برای بزرگداشت علامه مصباح یزدی و نکوداشت روز علوم انسانی اسلامی که در مرکز همایش‌های صداوسیما برگزار شد، گفت: امروز در تقویم جمهوری اسلامی به نام بصیرت و تجدید میثاق امت با ولایت نامیده شده و یادآور قیام غیرتمتدانه ملت ایران برای خون‌بهای بیش از دویست هزار شهید است.

وی اظهار کرد: بزرگداشت امروز برای این است که این ملت پای آرمان‌های امام، انقلاب و اسلام ایستاده و تا پای جان از این دستاورد‌های بزرگ و میراثی که از پیامبر اکرم (ص) به بهای گرانی به دست ما رسیده حفاظت و دفاع کند.

فرزند علامه مصباح بیان کرد: در دفاع مقدس ۱۲ روزه ملت ایران نشان داد پای عهد خود با ایران ایستاده چه در جنگ با دشمنان بیرونی و جنگ سخت و چه در جنگ با دشمنان داخلی و جنگ نرم با بصیرت و انگشت اشاره ولایت حضور دارد تا از این میراث گرانبها دفاع کند.

حجت‌الاسلام مصباح یزدی گفت: آنچه محور اتحاد ملت است ولایت است و آنچه تا کنون این کشور را از همه امواج سهمگین دشمنان بیرونی و درونی به سلامت عبور داده ولایت فقیه و اتصالی است که این نظام الهی با مبدا هستی دارد.

وی اظهار کرد: در آستانه ششمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی هستیم؛ مردی که برای خودش هیچ جایگاه و منصبی قائل نبود همچنین در آستانه پنجمین سالگرد رحلت علامه مصباح هستیم. شخصی که میزان وفاداری و سرسپردگی ایشان به اسلام و ارزش‌های ولایت و شناخت عمیقی که از ولایت فقیه داشت مشخص است و سعی کردند این مفاهیم را با بیانات مختلفی به ما بفهمانند همچنین رابطه ایشان با رهبری بر کسی پوشیده نیست.