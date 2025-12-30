باشگاه خبرنگاران جوان، عادل مصدقی با اشاره به فعالیت سامانه بارشی برف و باران در محورهای استان، گفت: هم اینک برف در محورهای کوهستانی درازنو، توسکستان، خوش ییلاق؛ اولنگ؛ افراتخته؛ گلیداغ؛ دوزین و سایر محورهای کوهستانی شرق استان شدت گرفته و شدید است و تردد بدون زنجیر چرخ در این محورها ممنوع است.
وی افزود: اکیپها و گشتهای راهداری در محورها مستقر بوده و مشغول عملیات راهداری زمستانی هستند.
مصدقی ادامه داد: جادههای استان به شدت لغزنده شده و هم استانیها از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.
او گفت: رانندگان ضمن همراه داشتن تجهیزات زمستانی و اطمینان از سلامت فنی خودرو؛ حتما قبل از حرکت از طریق سامانه ۱۴۱ از وضعیت راهها مطلع شوند.
استان گلستان ۵ هزار و ۲۷۱ کیلومتر انواع راه دارد که یکهزار و ۷۰۰ کیلومتر و ۵۰ گردنه آن کوهستانی و برفگیر است.
منبع: راهداری