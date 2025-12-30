باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید علی حسینی - کیانی یکی از مدیران مسکن مهر امید با بیان اینکه بیش از ۳ سال است که این محدوده به محل دپوی نخاله و زباله تبدیل شده است، گفت: حدود ۱۳ سال است که در این مسکن مهر سکونت دارم، در گذشته کم و بیش زباله و نخاله تو محدوده تردد و سکونت ما ریخته میشد که حجمش قابل تحمل بود ولی الان بیش از ۳ سال است که این حجم به شدت افزایش یافته و به یک محل دپو تبدیل گردید.
او افزود: از ابتدای مسکن تا منطقهای که این دپو تمام میشود حدود ۳۰۰ الی ۴۰۰ متر فاصله است و یک بچه یا خانم نمیتواند در ساعات خلوت این مسیر را به دلایل مختلف اعم از وجود سگهای ولگرد و زبالهگرد، عبور کند
کیانی با گلایه از عدم پیگیری مسئولین مرتبط، گفت: بارها به شهرداری، به معاونت خدمات شهر و پسماند شهرداری مراجعه کردیم، اما هر بار با یک اقدام سطحی سعی میکردند تسکین لحظهای دهند ولی بعد از چند روز دوباره کامیونهایی میآمدند و نخالهها را تخلیه میکردند.
خانم فکوری از دیگر ساکنین این مجموعه مسکونی با تاکید بر عدم تردد در این مسیر، گفت: بسیاری از خانمهای این مجتمع شاغلن و برخیها در ساعت دیر وقت از محل کار به منزل میآیند که با شدت ترس باید این مسیر ۴۰۰ متر را طی کنند چرا که در دل این نخالهها سگهای ولگرد وحشی وجود دارند که میتوانند جان آنها را به خطر بیندازند و این موضوع را بارها به مسئول جمعآوری سگها اطلاع دادیم ولی همچنان این مشکل پابرجااست.
او افزود: حتی برخی شبها در زمان تاریکی هوا میبینیم که برخی از زبالهگردها که اعتیاد هم دارند با روشن کردن آتش به مصرف مواد میپردازند.