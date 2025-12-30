عضو هیأت رئیسه مجلس در نشست امروز نامه پزشکیان را قرائت کرد که بر اساس آن رئیس جمهور موافقت خود را با اصلاحات ۵گانه معیشتی و اقتصادی بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق اعلام کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - روح‌الله متفکرآزاد عضو هیات رئیسه مجلس، نامه مسعود پزشکیان رئیس جمهور درباره اعمال اصلاحات در لایحه بودجه ۱۴۰۵ را به شرح زیر قرائت کرد.

«جناب آقای دکتر قالیباف رییس محترم مجلس شورای اسلامی

باسلام و احترام

پیرو مذاکرات به عمل آمده و با توجه به جلسات و گفت‌و‌گو‌های صورت گرفته در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ و از آنجا که نمایندگان محترم نظرات و پیشنهادات و دغدغه‌هایی را مطرح نمودند که دولت با بسیاری از این پیشنهادات و نظرات موافق می‌باشد، بدین وسیله مراتب موافقت خود را با تعامل و انجام اصلاحات با رعایت ملاحظات تورمی و سقف بودجه بشرح اعلام می‌گردد:

۱. اصلاحاتی که منجر به افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت و بازنشستگان عزیز شود.

۲. اصلاح و اعمال نرخ موثر مالیاتی بطوری که منجر به بهبود فضای کسب و کار شود.

۳. اصلاح در نرخ معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی با در نظر داشتن لزوم تقویت معافیت‌های حقوق بگیران دولت که در سطوح درآمدی پایین هستند.

۴. انجام اصلاحات در افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده بطوری که این منابع به سمت تامین کالابرگ برای اقشار آسیب پذیر جامعه سوق داده شود.

۵. هرگونه اصلاحاتی که منجر به افزایش یارانه برای تامین کالابرگ و تقویت معیشت مردم شود.

ضمنا با توجه به اینکه کمیسیون محترم تلفیق خواهان تطبیق لایحه بودجه با احکام قانون برنامه و همچنین اطلاعات کافی در مورد منابع و مصارف نفتی شده بود، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت گزارشات مورد نیاز مجلس محترم را تدوین و تقدیم خواهند کرد.»

