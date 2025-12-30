معاون وزیر جهاد گفت: در اروپا ۶۰ درصد اراضی کشاورزی با فناوری نوین است و در ایران ۴۰ درصد است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی -  صفدر نیازی شهرکی، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در نشست خبری امروز با بیان اینکه علم و فناوری، زیرساخت توسعه اقتصادی و در حوزه کشاورزی است، گفت: اگر نتوانیم از این فناوری بهره‌مند شویم نمی‌توانیم در مأموریت‌های خود از جمله تأمین امنیت غذایی موفق باشیم.

وی با اشاره به ۳ مؤلفه بهره‌وری به نژادی، به زراعی و آب و خاک است، افزود: در این نمایشگاه ۳۰۰ شرکت به نمایش آخرین محصولات خود می‌پردازند که ۱۰۰ شرکت فعالیت‌شان در حوزه دانش‌بنیان و مربوط به سیستم‌های آبیاری هوشمند است.

نیازی شهرکی ادامه داد: در حوزه به نژادی، شرکت‌های تولیدکنندگان نهاده‌های کشاورزی مانند کود که برای تغذیه گیاهی است و بذر کارهای خوبی در تولیدات گلخانه‌ای داشته‌ایم.

معاون وزیر جهاد با اشاره به موضوع به زراعی بیان کرد: این بخش شامل مبارزه با بیماری است و بخشی هم مربوط به مکانیزاسیون است.

وی با تاکید بر ضرورت آبیاری هوشمند به دلیل کمبود منابع پایه از جمله آب مورد نیاز، اظهار کرد: در اروپا ۶۰ درصد اراضی کشاورزی با فناوری نوین است و ایران ۴۰ درصد است.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی به حضور کشورهای خارجی برای بازدید از دهمین نمایشگاه بین المللی جامع کشاورزی پرداخت و گفت: نمایندگانی از کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان، لبنان و… به عنوان بازدیدکنندگان حضور خواهند داشت و محصولات این شرکت مشابه داخلی ندارد از این رو اجازه شرکت داده شده است.

 

نیازی شهرکی در ادامه سخنان خود به صادرات حوزه فنی مهندسی و تجهیزات آبیار اشاره کرد و گفت: ایران سال گذشته ۱۰۰ میلیون دلار صادرات به ۱۸ کشور جهاد در این حوزه داشت.

 

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: برخی شرکت‌های دانش بنیان داخلی روی خط دانش حرکت می‌کنند و بر اساس علم روز دنیا تولیدات فناورانه دارند.

 

وی ادامه داد: اکنون این تجهیزات و ادوات به طور عمده کشورهای آسیای میانه از جمله ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، روسیه، ترکیه، عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر می‌شود.

نیازی شهرکی با بیان اینکه در آبیاری هوشمند، فناوری و هوش مصنوعی نقش مهمی ایفا می‌کنند، افزود: این سامانه‌ها با استفاده از حسگرها و نرم‌افزارهای هوشمند، نیاز آبی گیاه را در لحظه تشخیص می‌دهند. 

وی تا کید کرد:هدف نهایی این فناوری‌ها افزایش بهره‌وری آب، کاهش هدررفت منابع و همسو کردن فرایند تولید با استانداردهای جهانی کشاورزی هوشمند است.

معاون وزیر جهاد ادامه داد: امسال حدود ۱۲۰ شرکت در حوزه آب و خاک و آبیاری، ۵۰ شرکت در حوزه نهاده‌ها شامل بذر و کود، ۵۰ شرکت در بخش گلخانه و کشت‌های گلخانه‌ای و حدود ۲۰ شرکت در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی شامل ماشین‌آلات، تراکتور و کمباین در این نمایشگاه حضور دارند.

نیازی شهرکی با اشاره به توانمندی‌های کشور در حوزه فناوری‌های نوین آبیاری تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۳۰۰ تولیدکننده تجهیزات آبیاری در کشور فعال هستند و محصولات ایرانی در این حوزه به ۱۸ کشور جهان از جمله برخی کشورهای اروپایی صادر می‌شود.

