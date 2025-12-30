مدیرعامل تراکتور گفت: همه مدیران فوتبالی اتفاقات ناشایستی که در ورزشگاه‌ها رخ می‌دهد، از جمله برخی شعار‌ها و رفتار‌هایی که مورد قبول هیچ‌کس نیست، را به‌صراحت تقبیح کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید مظفریزاده، مدیرعامل باشگاه تراکتور تبریز پس از جلسه مشترک چهار باشگاه لیگ برتری با وزیر ورزش، با تأکید بر لزوم مقابله با ناهنجاری‌ها در ورزشگاه‌ها، تصریح کرد: متأسفانه هر از چند گاهی شاهد رفتارهای ناپسند از سوی برخی هواداران روی سکوها و حتی بعضاً بازیکنان هستیم، اما امیدوارم در آینده نزدیک دیگر چنین صحنه‌هایی را نبینیم.

وی افزود: خوشبختانه در این جلسه، نظر همه حاضران یکسان بود و همگی اتفاقات ناشایستی که بعضاً در ورزشگاه‌ها رخ می‌دهد، از جمله برخی شعارها و رفتارهایی که مورد قبول هیچ‌کس نیست، را به‌صراحت تقبیح کردند و خط قرمز همه باشگاه‌ها محسوب می‌شود. امیدوارم با صحبت‌هایی که مطرح شد و پیگیری‌هایی که انجام خواهد گرفت، فضایی در استادیوم‌ها ایجاد شود که همه از تماشای یک مسابقه ورزشی لذت ببرند و در کنار رقابت، دوستی و احترام نیز برقرار باشد. چرا که نتیجه این مسیر، اعتلای ورزش کشور خواهد بود.

مدیرعامل تراکتور با اشاره به نقش فناوری در کنترل ناهنجاری‌ها تصریح کرد: نصب دوربین‌های تشخیص چهره می‌تواند بسیاری از مشکلات را برطرف کند. در لیگ‌هایی مانند اسپانیا و ایتالیا، با هوادارانی که مرتکب رفتارهای نژادپرستانه یا توهین‌آمیز می‌شوند برخورد جدی صورت می‌گیرد و حتی محرومیت‌های دائمی اعمال می‌شود. اگر چنین زیرساخت‌هایی فراهم شود، قطعاً شاهد کاهش این رفتارها خواهیم بود.

وی ادامه داد: هر فرد باید مسئولیت رفتار خودش را بپذیرد. در این صورت، تنبیه جمعی اتفاق نمی‌افتد و هوادارانی که قوانین را رعایت می‌کنند، از حق و حقوق خود محروم نمی‌شوند. کسانی هم که در کنترل هیجانات خود دچار مشکل هستند، با وجود این نظارت‌ها و برخوردهای بعدی، قطعاً تجدیدنظر خواهند کرد.

مظفری‌زاده در پایان با اشاره به قوانین فیفا و فوتبال حرفه‌ای گفت: این که داور در صورت شنیدن شعارهای نژادپرستانه یا توهین‌آمیز بتواند بازی را متوقف کند، جزو قوانین و مقررات فوتبال است. درخواست ما و همه باشگاه‌ها این است که از مقررات موجود به‌درستی استفاده شود تا مقابل بی‌نظمی و توهین‌ها گرفته شود. این خواسته همه تیم‌ها و هواداران است و امیدوارم با اجرای دقیق قوانین و با همدلی‌ که در مردم کشورمان وجود دارد، فضای ورزشگاه‌ها به سمت یک محیط رقابتی سالم حرکت کند و همه از آن لذت ببرند.

