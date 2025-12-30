باشگاه الطلبه عراق با انتشار پیامی در فضای مجازی جذب بازیکن ایرانی را تکذیب کرد.

باشگاه الطلبه عراق که هدایت آن برعهده علیرضا منصوریان است، طی روز‌های گذشته از عقد قرارداد با فرشید باقری خبر داد، اما امروز با انتشار اطلاعیه‌ای، اعلام کرد: مدیریت باشگاه تاکنون با هیچ بازیکنی وارد مذاکره نشده و موضوع عقد قرارداد با بازیکنان صرفاً بر عهده سرمربی تیم و با مشورت مدیریت باشگاه است.

روز گذشته شایعاتی مبنی بر عقد  قرارداد فرشید باقری هافبک سابق استقلال با این تیم در فضای مجازی منتشر شده بود.
علی منصوریان که هدایت این تیم عراقی را بر عهده داردموفق شد دربی این شهر مقابل تیم الشرطه عراق را با پیروزی پشت سر بگذارد  و هواداران و مدیریت باشگاه از وی رضایت دارند.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، تیم الشرطه عراق ، لیگ قهرمانان آسیا
