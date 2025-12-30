باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در تاریخ ۲۹ دسامبر به خبرنگاران گفت که تضمین‌های امنیتی ایالات متحده برای اوکراین به مدت ۱۵ سال تعیین شده و امکان تمدید آن نیز وجود دارد.

تضمین‌های امنیتی یکی از موضوعاتی بود که در طول جلسه دو ساعته زلنسکی با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در اقامتگاه او در مار-آ-لاگو واقع در فلوریدا مورد بحث قرار گرفت. این جلسه بدون دستیابی به نتیجه‌ای مشخص به پایان رسید.

زلنسکی این تضمین‌ها را «قوی» توصیف کرد، هرچند افزود که «در حال حاضر، آنها دائمی نیستند».

او گفت: «به (ترامپ) گفتم که جنگ تقریباً ۱۵ سال است که ادامه دارد و ما واقعاً دوست داریم این تضمین‌ها طولانی‌تر باشند. به او گفتم که ما می‌خواهیم تضمین‌هایی برای ۳۰، ۴۰ یا حتی ۵۰ سال در نظر گرفته شود و این یک تصمیم تاریخی از سوی رئیس‌جمهور ترامپ خواهد بود. رئیس‌جمهور گفت که در مورد آن فکر خواهد کرد.»

چند روز پیش از این جلسه، زلنسکی پیش‌نویس طرح صلح اصلاح شده‌ای را برای پایان دادن به جنگ تمام‌عیار روسیه ارائه داد. طرح اولیه ۲۸ بندی که به طور مؤثری اوکراین را به سمت تسلیم سوق می‌داد، به یک چارچوب ۲۰ بندی بازنگری شده است.

علاوه بر این، پیش‌نویس‌هایی برای تضمین‌های امنیتی سه‌جانبه بین اوکراین، ایالات متحده و اروپا و همچنین یک توافق‌نامه امنیتی دو جانبه با ایالات متحده تهیه شده است. سند دیگری نیز همکاری‌های اقتصادی تحت عنوان «نقشه راه برای رونق اوکراین» را مشخص می‌کند.

زلنسکی بر این باور است که استقرار نیرو‌های خارجی در خاک اوکراین می‌تواند تضمین‌های امنیتی ارائه شده توسط شرکای غربی را تقویت کند. به گفته او، چنین حرکتی اطمینان می‌دهد که «(ولادیمیر) پوتین دوباره با تهاجم به اوکراین نخواهد آمد».

رئیس‌جمهور اوکراین گفت که تضمین‌های امنیتی مؤثر می‌تواند به عنوان شرطی برای لغو حکومت نظامی نیز عمل کند.

پس از توافق، انتظار می‌رود تضمین‌های امنیتی برای اوکراین توسط کنگره ایالات متحده و پارلمان‌های برخی از کشور‌های اروپایی تأیید شود.

زلنسکی گفت: «من معتقدم که چنین تضمین‌های امنیتی باید و می‌توانند مؤثر باشند.»

در ادامه روز، رستم عمروف، دبیر شورای امنیت ملی و دفاع، با نماینده ویژه ترامپ، استیو ویتکاف، تماس تلفنی برقرار کرد و زلنسکی نیز در این گفت‌و‌گو شرکت کرد.

عمروف گفت: «ما مشاوره‌ها را ادامه می‌دهیم و تقریباً هر روز بر روی نکات موجود در اسناد کار می‌کنیم.»

هیئت‌های اوکراینی و آمریکایی برنامه‌ریزی کرده‌اند که در روز‌های آینده در ژانویه ملاقات کنند تا مسائل مطرح شده در جلسه ترامپ و زلنسکی را نهایی کنند.

زلنسکی در مورد احتمال ملاقات شخصی با پوتین گفت که او به هر شکلی از این ملاقات باز است. اما او اشاره کرد که «رُتُرِک صلح‌آمیز» پوتین در مذاکرات با ترامپ با اقدامات او متناقض است، زیرا مسکو به حملات بی‌وقفه خود به اوکراین ادامه می‌دهد و در تلاش است تا زمین‌های بیشتری را اشغال کند.

او افزود: «مهم است که اقدامات و سخنان رهبر روسیه هم‌راستا باشد.»

منبع: کی یف ایندیپندنت