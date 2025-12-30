باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
برگزاری نخستین دوره مسابقات پل ماکارونی در استان قم + فیلم

نخستین دوره مسابقات ساخت پل ماکارونی با حضور ۲۶ گروه در استان قم برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین دوره مسابقات ساخت پل ماکارونی با هدف تقویت کاربرد عملی علوم مهندسی و ایجاد پیوند بین صنعت و دانشگاه در قم برگزار شده است.

در این رقابت‌ها ۲۶ گروه با هم رقابت کردند.

 

 

 

