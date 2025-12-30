برگزاری نخستین دوره مسابقات پل ماکارونی در استان قم + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u0646\u062e\u0633\u062a\u06cc\u0646 \u062f\u0648\u0631\u0647 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u0633\u0627\u062e\u062a \u067e\u0644 \u0645\u0627\u06a9\u0627\u0631\u0648\u0646\u06cc \u0628\u0627 \u0647\u062f\u0641 \u062a\u0642\u0648\u06cc\u062a \u06a9\u0627\u0631\u0628\u0631\u062f \u0639\u0645\u0644\u06cc \u0639\u0644\u0648\u0645 \u0645\u0647\u0646\u062f\u0633\u06cc \u0648 \u0627\u06cc\u062c\u0627\u062f \u067e\u06cc\u0648\u0646\u062f \u0628\u06cc\u0646 \u0635\u0646\u0639\u062a \u0648 \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062f\u0631 \u0642\u0645 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a\u200c\u0647\u0627 \u06f2\u06f6 \u06af\u0631\u0648\u0647 \u0628\u0627 \u0647\u0645 \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n\n\u00a0\n\u00a0