باشگاه خبرنگاران جوان- سحرگاه امروز- سه شنبه نهم دی ماه ۱۴۰۴- بارش برف در مناطق ۱، ۲، ۴ و ۵ تهران آغاز شد و در سایر نقاط پایتخت نیز باران بارید.
علیرضا جعفری مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهران، با اشاره به این بارشها گفت: تمامی نیروهای خدمات شهری در حالت آمادهباش هستند.
به گفته وی، از دو روز پیش سامانه بارشی وارد کشور شده و از صبح دیروز این سامانه به تهران رسیده است؛ بارش برف و باران باعث شسته شدن آلودگی هوا و قرار گرفتن کیفیت هوای تهران در شرایط قابل قبول شده است.
مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهران همچنین اظهار کرد: همزمان با بارشها در مناطق شمالی عملیات شنپاشی و نمکپاشی در معابر انجام شد و ماشینهای برفروب نیز همچنان در آمادهباش کامل قرار دارند. برنامهریزیهای لازم برای مدیریت بارش برف انجام شده تا شهروندان با مشکلی مواجه نشوند.