مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهران گفت: همزمان با بارش‌ها در سحرگاه امروز برنامه‌ریزی‌های لازم برای مدیریت بارش برف انجام شد تا شهروندان با مشکلی مواجه نشوند.

باشگاه خبرنگاران جوان- سحرگاه امروز- سه شنبه نهم دی ماه ۱۴۰۴- بارش برف در مناطق ۱، ۲، ۴ و ۵ تهران آغاز شد و در سایر نقاط پایتخت نیز باران بارید.

علیرضا جعفری مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهران،  با اشاره به این بارش‌ها گفت: تمامی نیرو‌های خدمات شهری در حالت آماده‌باش هستند.

به گفته وی، از دو روز پیش سامانه بارشی وارد کشور شده و از صبح دیروز این سامانه به تهران رسیده است؛ بارش برف و باران باعث شسته شدن آلودگی هوا و قرار گرفتن کیفیت هوای تهران در شرایط قابل قبول شده است.

مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهران همچنین اظهار کرد: همزمان با بارش‌ها در مناطق شمالی عملیات شن‌پاشی و نمک‌پاشی در معابر انجام شد و ماشین‌های برف‌روب نیز همچنان در آماده‌باش کامل قرار دارند. برنامه‌ریزی‌های لازم برای مدیریت بارش برف انجام شده تا شهروندان با مشکلی مواجه نشوند.

برچسب ها: بارش برف ، خدمات شهری
خبرهای مرتبط
‍ آماده‌باش کامل منطقه یک در سرمای شدید و وزش باد
فرماندار شهرستان فیروزکوه:
محور زرمان به لاسم و هراز به دلیل شدت بارش برف تا اطلاع ثانوی مسدود شد
آماده‌باش کامل مدیریت بحران در پی بارش‌های گسترده در آذرماه
هشدار سطح قرمز سیلاب در ۴ استان جنوبی کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
طرح ترافیک چهارشنبه در تهران اجرا می‌شود
احراز شهادت محیط‌بانان پارک ملی گلستان
مددکاری اجتماعی باید محور همه خدمات سازمان بهزیستی قرار گیرد
تحریم‌های ظالمانه مصداق بارز نقض حقوق بشر در ایران است
نشست شهرداری تهران با اتحادیه‌ها/ با همکاری اصناف، چهره بازار پایتخت تغییر می‌کند
مهارت‌آموزی و اشتغال در مناطق محروم کرمان در اولویت سه نهاد قرار گرفت
آخرین اخبار
طرح ترافیک چهارشنبه در تهران اجرا می‌شود
تحریم‌های ظالمانه مصداق بارز نقض حقوق بشر در ایران است
احراز شهادت محیط‌بانان پارک ملی گلستان
مهارت‌آموزی و اشتغال در مناطق محروم کرمان در اولویت سه نهاد قرار گرفت
مددکاری اجتماعی باید محور همه خدمات سازمان بهزیستی قرار گیرد
نشست شهرداری تهران با اتحادیه‌ها/ با همکاری اصناف، چهره بازار پایتخت تغییر می‌کند
بازدید از برج میلاد در ۴ روز پایانی هفته با تخفیف ۵۰ درصدی
ارائه خدمات امدادی به بیش از ۱۷ هزار نفر متاثر از سیل و برف و کولاک در کشور / ۹ نفر جان خود را از دست دادند
‍ آماده‌باش کامل منطقه یک در سرمای شدید و وزش باد
منطقه ۱۳ در مسیر توسعه گردشگری
بهره‌برداری از ورودی جدید جنوبی ایستگاه مترو هلال‌احمر در منطقه ۱۱
ایران دومین برگزارکننده پرتعداد رویداد‌های نجوم جهان شد
بانوان سرپرست خانوار منطقه۸ تحت پوشش برنامه‌های آموزشی و اشتغال‌محور
«همیشه امیر»؛ از نمایش میدانی و اردوی پدر و فرزندی تا پویش‌های مجازی
اعمال قانون بیش از ۵۵۰هزار خودرو بدلیل نبستن کمربند ایمنی
فعالیت مراکز شماره‌گذاری خودرو در روز چهارشنبه
نامگذاری ۱۱ معبر تهران به نام شهدای اقتدار ملی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه
تصمیمات شتاب‌زده و ادغام‌های مدیریتی متوقف شود
پرداخت دو همت دیگر از سوی صندوق بازنشستگی کشوری به شرکت‌های بیمه‌گر
تعطیلی واحد‌های قضایی و اداری قوه قضاییه استان تهران در روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه
آمادگی کامل نیرو‌های خدمات شهری شهرداری تهران همزمان با بارش‌ها
شلیک مرگبار به خاطر چیدن هلو
حکم قاتل الهه حسین‌نژاد بدون پرداخت تفاضل دیه اجرا می شود
برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق
قرارداد سه خط جدید مترو منعقد شده است/ ضرورت در نظر گرفتن پناهگاه در ساخت ساختمان‌های بلندمرتبه
انجام تفاهم با ورزشگاه تختی برای رفع معارض آزادراه شوشتری/ بهره‌برداری از فاز نخست در بهمن‌ماه
مدیریت حریم توسط شهرداری‌ها نگاه درست به قوانین است
آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌های مواصلاتی کشور
انسداد بیش از ۲۳ محور مواصلاتی در ۱۱ استان کشور
کیفیت هوای تهران در مرز پاکی