انصارالله یمن اعلام کردهاند که هرگونه حضور اسرائیلی در منطقه جداییطلب سومالیلند را به عنوان هدفی مشروع نظامی تلقی خواهند کرد. این هشدار پس از آن صادر شد که اسرائیل به عنوان نخستین رژیم استقلال این سرزمین سومالی را به رسمیت شناخت.
در بیانیهای که روز یکشنبه منتشر شد، عبدالملک الحوثی، رهبر انصارالله، بیان کرد که اقدام اسرائیل به معنای «تهاجم به سومالی و یمن و تهدیدی برای امنیت منطقه» است و تأکید کرد که این گروه «هرگونه حضور اسرائیلی در سومالیلند را هدفی نظامی برای نیروهای مسلح خود میداند.»
این گروه که از زمان آتشبس غزه در اکتبر به حملات خود به اسرائیل پایان داده بود، این تهدید را به عنوان اقدامی در همبستگی با فلسطین مطرح کرد و اسرائیل را به انجام «فعالیتهای خصمانه» متهم کرد.
این هشدار پس از امضای بیانیهای از سوی بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، و گیدئون ساعر، وزیر خارجه اسرائیل، در روز جمعه صادر شد که سومالیلند را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت شناخت و بدین ترتیب، قدس غربی به نخستین دولتی تبدیل شد که به طور رسمی این اقدام را انجام میدهد.
سومالیلند در سواحل جنوبی خلیج عدن در شرق آفریقا واقع شده است و در سال ۱۹۹۱ از سومالی استقلال خود را اعلام کرد، اما همچنان از نظر بینالمللی منزوی مانده است. نتانیاهو بیان کرد که این اقدام «در روح» توافقات ابراهیم انجام شده و رئیسجمهور سومالیلند را برای یک بازدید رسمی دعوت کرده است.
واکنشها به به رسمیت شناختن سرزمین آفریقایی توسط اسرائیل
دولت سومالی این اقدام را «حملهای عمدی» به حاکمیت خود دانست. اقدامات اسرائیل همچنین موجی از محکومیتهای بینالمللی را به همراه داشته است، به طوری که ائتلاف گستردهای از کشورها و سازمانها این اقدام را رد کردهاند.
منتقدان شامل مصر، ترکیه، ایران، عربستان سعودی، شورای همکاری خلیج فارس، سازمان همکاری اسلامی، اتحادیه عرب و اتحادیه اروپا هستند که همگی حمایت خود را از تمامیت ارضی سومالی تأیید کردهاند. همچنین، رئیسجمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، نیز اشاره کرده که در حال حاضر قصد ندارد از اسرائیل پیروی کند.
اتحادیه آفریقا هشدار داد که این اقدام «ریسک ایجاد یک پیشزمینه خطرناک با پیامدهای گسترده برای صلح و ثبات در سراسر قاره» را ایجاد میکند و تأکید کرد که سومالیلند بخشی از سومالی باقی میماند.
کارشناسان اشاره میکنند که انگیزه استراتژیک پشت به رسمیت شناختن اسرائیل ممکن است دسترسی به بندر بربره در سومالیلند باشد که میتواند به اسرائیل کمک کند تا بهتری به دریای سرخ دسترسی پیدا کند و توانایی خود را برای نظارت یا حمله به مواضع انصارالله در یمن افزایش دهد.
