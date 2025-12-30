قالیباف: رد بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق تصمیمی کارشناسی بود/ فردا مجلس جلسه دارد

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس گفت: از کمیسیون تلفیق تشکر می‌کنم که در وقت قانونی خود این لایحه را بررسی کرد.

وی با اشاره به رد لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس، اظهار کرد: این لایحه اشکالات جدی داشت که در گزارش کمیسیون هم مشخص و روشن شد، روز گذشته قبل از رد بودجه در کمیسیون تلفیق در وزارت کشور به این نکته اشاره کردم که بودجه ۱۴۰۵ در این شرایط اقتصادی کشور آزمونی بزرگ برای مجلس و دولت است، در بودجه ۱۴۰۵ باید به مردم، بازار و تولید توجه داشته باشیم

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجلس در کمیسیون تلفیق گزارشی را که امروز عرضه کرد کاملا موشکافانه و دقیق، بدون هرگونه رفتاری که خدایی نکرده شائبه سیاسی داشته باشد بود و لایحه بودجه با بیش از دو سوم رای در تلفیق رد شد.

قالیباف اظهار کرد: زمانی که این موضوع مطرح شد من با رئیس جمهور صحبت کردم و گفتم کار مجلس کاملا دقیق و کارشناسی بود. بعد از توضیحات من، ایشان نامه‌ای ارسال کردند.

وی پس از قرائت این نامه گفت: از آقای رئیس‌جمهور تشکر می‌کنم که با صراحت به این نکات اشاره کردند و نشان دادند که اشکالات مورد نظر کمیسیون تلفیق را وارد می‌دانند. از نظر حقوقی کاملاً روشن و شفاف عرض می‌کنم که این نامه به نوعی هم استرداد لایحه و هم اصلاح هم‌زمان آن است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: بر این اساس، موضوع برای بررسی با عدد و رقم و جداول اصلاحی که مورد موافقت رئیس‌جمهور بود، به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود تا این اصلاحات با اصل ۷۵ در مغایرت نباشد و شاکله بودجه تغییر نکند. از سوی دیگر دولت نیز حتماً باید از امروز در جلسات حضور داشته باشد تا در کمترین زمان ممکن این لایحه تکمیل و اصلاح شود و مجددا گزارش کمیسیون به صحن مجلس ارائه شود و مورد بررسی قرار گیرد.

قالیباف همچنین با اشاره به تعطیلی فردا، گفت: مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه تشکیل می‌شود.

منبع: ایرنا