سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت دو هزار میلیارد تومان به شرکت‌های بیمه گر بابت تسویه بخش دیگری از مطالبات درمانی بازنشستگان طرف قرارداد بیمه تکمیلی درمان سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش اداره‌کل روابط‌عمومی و اموربین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، علاءالدین ازوجی، سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری با اعلام این خبر گفت: در راستای حمایت از سلامت بازنشستگان عزیز و تسریع در پرداخت مطالبات درمانی، در هفته گذشته مبلغ یک هزار میلیارد تومان به بیمه ملت و یک هزار میلیارد تومان نیز به بیمه دانا پرداخت شد.

وی افزود: این پرداخت‌ها که هفته گذشته انجام شده، به منظور تسویه مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد و همچنین مطالبات بازنشستگان تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ صورت گرفته و بیشترین سهم این منابع به پرداخت مطالبات مستقیم بازنشستگان اختصاص خواهد یافت.

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری تأکید کرد: سایر مطالبات نیز براساس عملکرد شرکت‌های بیمه‌گر در تسویه به‌موقع و مطلوب هزینه‌های درمانی بازنشستگان، به صورت مستمر و منظم پرداخت می‌شود تا خللی در روند ارائه خدمات درمانی ایجاد نشود.

 ازوجی در پایان خاطرنشان کرد: صندوق بازنشستگی کشوری با جدیت پیگیر بهبود کیفیت خدمات بیمه تکمیلی درمان و صیانت از حقوق بازنشستگان محترم بوده و این روند حمایتی با همکاری شرکت‌های بیمه‌گر ادامه خواهد داشت.

شایان ذکر است که در ماه گذشته نیز یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از مطالبات شرکت‌های بیمه ملت و دانا پرداخت شده بود که به حساب بازنشستگان مربوطه و مراکز درمانی طرف قرارداد واریز شده است.

