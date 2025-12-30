حریفان تیم‌های استقلال و سپاهان ایران در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان سطح ۲ آسیا مشخص شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - قرعه‌کشی لیگ قهرمانان سطح ۲ آسیا برگزار شد و طبق برنامه تیم های فوتبال استقلال ایران و سپاهان اصفهان به مصاف تیم الحسین امارات و الاهلی قطر می روند.

این قرعه‌کشی از ساعت ۱۵:۰۰ به وقت محلی و ساعت ۱۰:۳۰ به وقت تهران در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC House) در کوالالامپور مالزی برگزار شد و طی آن، ۸ تیم از منطقه غرب و ۸ تیم از منطقه شرق حریفان خود را شناختند.

طبق قوانین قرعه‌کشی تیم‌هایی که در مرحله گروهی با یکدیگر هم‌گروه بوده‌اند، مقابل هم قرار نخواهند گرفت. این اصل محافظت از گروه‌ها توسط نرم‌افزار قرعه‌کشی رعایت می‌شود و همچنین از بروز بن‌بست در فرآیند قرعه جلوگیری خواهد شد.

مرحله یک‌هشتم نهایی این رقابت‌ها در ماه بهمن ۱۴۰۴ برگزار می‌شود؛ در منطقه غرب طی روزهای ۲۱ و ۲۲ بهمن و ۲۸ و ۲۹ بهمن و در منطقه شرق در تاریخ‌های ۲۲ و ۲۳ بهمن و ۲۹ بهمن و اول اسفند.

مرحله یک‌چهارم نهایی در اسفند ۱۴۰۴ پیگیری خواهد شد؛ دیدارهای منطقه غرب در روزهای ۱۲ و ۱۳ اسفند و ۱۹ و ۲۰ اسفند و مسابقات منطقه شرق در تاریخ‌های ۱۳ و ۱۴ اسفند و ۲۰ و ۲۱ اسفند برگزار می‌شود.

مرحله نیمه‌نهایی نیز در فروردین ۱۴۰۵ انجام خواهد شد؛ نمایندگان منطقه غرب در روزهای ۱۸ و ۲۵ فروردین و تیم‌های منطقه شرق در تاریخ‌های ۱۹ و ۲۶ فروردین به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

در نهایت، رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ۲ با برگزاری دیدار فینال تک‌حذفی بین نمایندگان غرب و شرق در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ به پایان خواهد رسید.

برنامه دیدارهای این مرحله به شرح زیر است:

* الزورا عراق - الوصل امارات

* آرقه داغ ترکمنستان - النصر عربستان

* سپاهان - الاهلی قطر

* استقلال - الحسین اردن

برچسب ها: لیگ نخبگان آسیا ، تیم فوتبال سپاهان
خبرهای مرتبط
استقلال – سپاهان در آسیا مشروط شد
عربستان میزبان دور نهایی لیگ نخبگان شد
طالبی: تراکتور شگفتی‌ساز لیگ نخبگان آسیا است/ هواداران را با سوء مدیریت از ورزشگاه‌ها گرفتیم
مازیار:
استفاده از بازیکنان جوان برگ برنده استقلال برابر المحرق بود/ تراکتور باید از فرصت های گلزنی استفاده کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عمری جراحی شد/ دوری ۶ هفته‌ای بازیکن پرسپولیس
شمسایی ۲۰ ملی‌پوش را به اردو فراخواند
آخرین اخبار
عمری جراحی شد/ دوری ۶ هفته‌ای بازیکن پرسپولیس
شمسایی ۲۰ ملی‌پوش را به اردو فراخواند
پرسپولیس فاتح دربی پایتخت/ استقلال باز هم دربی را نبُرد
لیگ امسال کیفیت آن چنانی نداشته است/ بازیکن ۱۰۰ میلیاردی با ۲ میلیاردی تفاوتی ندارد
ترکیب تیم‌های فوتبال تراکتور و ملوان اعلام شد
بیانیه هیأت مدیره باشگاه تراکتور پس از جلسه با وزیر ورزش
محکومیت سه ورزشکار به علت دوپینگ
رد شکایت باشگاه سپاهان از خیبر خرم‌آباد
استقلال – سپاهان در آسیا مشروط شد
انصافی: اگر تغییر رخ ندهد، استقلال شانس قهرمانی را از دست می‌دهد
ورزشکار آمریکایی خوراک کوسه شد
پایانی بر التهاب سکو ها؛ 4 مدیر به خط شدند
حریفان استقلال و سپاهان در آسیا مشخص شدند
باشگاه عراقی جذب هافبک ایرانی را تکذیب کرد
مدیرعامل تراکتور: بی‌احترامی در ورزشگاه‌ها خط قرمز همه باشگاه‌ها است
دنیامالی: هر باشگاهی خارج از چهارچوب رفتار کند با جرائم سخت مواجه می‌شود
تاج: اگر شعار نژادپرستانه سر داده شود داور بازی را متوقف می‌کند
صعود مردان پینگ پنگ ایران در آخرین رده بندی سال ۲۰۲۵
آاس رم ۳ - ۱ جنوا/ استقبال از آقای اسطوره در پایتخت با ۳ گل + فیلم
صعود حریف ایران در جام جهانی به دور حذفی جام ملت‌های آفریقا + فیلم
خروجی‌های پرسپولیس مشخص شدند
بازیکن جوان شمس آذر سرخپوش می‌شود
پرسپولیس با جذب ۲ بازیکن مدعی اول قهرمانی می‌شود
تراکتور - ملوان/ شاگردان اسکوچیچ به دنبال شکار قو در تبریز