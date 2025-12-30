باشگاه خبرنگاران جوان - قرعهکشی لیگ قهرمانان سطح ۲ آسیا برگزار شد و طبق برنامه تیم های فوتبال استقلال ایران و سپاهان اصفهان به مصاف تیم الحسین امارات و الاهلی قطر می روند.
این قرعهکشی از ساعت ۱۵:۰۰ به وقت محلی و ساعت ۱۰:۳۰ به وقت تهران در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC House) در کوالالامپور مالزی برگزار شد و طی آن، ۸ تیم از منطقه غرب و ۸ تیم از منطقه شرق حریفان خود را شناختند.
طبق قوانین قرعهکشی تیمهایی که در مرحله گروهی با یکدیگر همگروه بودهاند، مقابل هم قرار نخواهند گرفت. این اصل محافظت از گروهها توسط نرمافزار قرعهکشی رعایت میشود و همچنین از بروز بنبست در فرآیند قرعه جلوگیری خواهد شد.
مرحله یکهشتم نهایی این رقابتها در ماه بهمن ۱۴۰۴ برگزار میشود؛ در منطقه غرب طی روزهای ۲۱ و ۲۲ بهمن و ۲۸ و ۲۹ بهمن و در منطقه شرق در تاریخهای ۲۲ و ۲۳ بهمن و ۲۹ بهمن و اول اسفند.
مرحله یکچهارم نهایی در اسفند ۱۴۰۴ پیگیری خواهد شد؛ دیدارهای منطقه غرب در روزهای ۱۲ و ۱۳ اسفند و ۱۹ و ۲۰ اسفند و مسابقات منطقه شرق در تاریخهای ۱۳ و ۱۴ اسفند و ۲۰ و ۲۱ اسفند برگزار میشود.
مرحله نیمهنهایی نیز در فروردین ۱۴۰۵ انجام خواهد شد؛ نمایندگان منطقه غرب در روزهای ۱۸ و ۲۵ فروردین و تیمهای منطقه شرق در تاریخهای ۱۹ و ۲۶ فروردین به مصاف یکدیگر خواهند رفت.
در نهایت، رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا ۲ با برگزاری دیدار فینال تکحذفی بین نمایندگان غرب و شرق در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ به پایان خواهد رسید.
برنامه دیدارهای این مرحله به شرح زیر است:
* الزورا عراق - الوصل امارات
* آرقه داغ ترکمنستان - النصر عربستان
* سپاهان - الاهلی قطر
* استقلال - الحسین اردن