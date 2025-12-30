وزیر ورزش و جوانان و رئیس فدراسیون فوتبال از برخورد جدی با برهم زنندگان نظم ورزشگاه ها و فحاشی و شعار های قومیتی خبر دادند.

 احمد دنیا مالی وزیر ورزش و جوانان پس از جلسه مشترک با مدیران چهار باشگاه لیگ برتری گفت: از این پس داوران حق دارند بابت توهین‌های نژادپرستانه و فحاشی بازی را متوقف کنند.

وی ادامه داد: ️بعضی رفتار‌ها در فوتبال خارج از چارچوب اخلاقی است. تلاش این است که رفتار سلبی نداشته باشیم ولی در قانون این اختیار داده شده که با مسائل انضباطی برخورد کنیم و  ️طبق قانون داور اگر تشخیص دهد فضای موجود خارج از چارچوب اخلاقی است و شعار‌های ساختارشکنانه داده می‌شود می‌تواند در هر زمان بازی را قطع کند. نمی‌خواهیم تماشاگران را به خاطر یک عده قلیل محروم کنیم. از باشگاه‌ها می‌خواهیم خودشان در مسائل اخلاقی پیشگام باشند.
وی گفت: ️هر باشگاهی که خارج از چارچوب رفتار کند با جرائم سخت مواجه می‌شود. نباید کاری کنیم که احساسات زنان و مردان جریحه‌دار شود و باید تلاش کنیم که فضای فوتبال دلچسب و زیبا باشد.

تاج: شعار نژاد پرستانه بدهند داور بازی را تعطیل می کند.

مهدی تاج پس از جلسه مدیران چهار باشگاه لیگ برتری با وزیر ورزش و جوانان گفت: برخی قوانین که پیش از این اجرایی نمی‌شد، به صورت جدی اجرایی می‌کنیم و از این پس اگر در ورزشگاهی شعار‌های نژادپرستانه و خارج از چارچوب سر داده شد، داور بازی، مسابقه را تعطیل می‌کند.

مظفری زاده: شعار ها مورد قبول هیچکس نیست

سعید مظفری مدیرعامل باشگاه تراکتور پس از جلسه مشترک چهار باشگاه لیگ برتری با وزیر ورزش گفت: شعار‌ها و بی‌احترامی‌ها مورد قبول هیچ‌کس نیست و امیدوارم که در کنار رقابت‌ها، دوستی‌ها نیز برقرار باشد هر‌کسی باید مسئولیت رفتار خودش را بپذیرد و در این صورت تنبیه جمعی اتفاق نمی‌افتد و شاهد اتفاقات خوب در استادیوم‌ها خواهیم بود.

نیکفر:تعامل خوبی بین باشگاه ها، وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال است

منوچهر نیکفر مدیرعامل باشگاه سپاهان پس از جلسه مشترک مدیران چهار باشگاه لیگ برتری با وزیر ورزش گفت: کارکرد اصلی فوتبال در جامعه باید ایجاد نشاط اجتماعی و همدلی باشد متاسفانه در چند بازی اخیر لیگ شاهد بدرفتار‌هایی بودیم که مورد تایید هیچ کدام از باشگاه‌ها نیست تعامل خوبی بین باشگاه‌های بزرگ کشور با وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال شکل گرفت که بتوانیم از این‌گونه بداخلاقی‌ها جلوگیری کنیم.
 وی در ادامه گفت: اتحاد ملی برای باشگاه‌ها باید مهم‌تر از هر چیز دیگر باشد و اولویت نشاط اجتماعی و اتحاد ملی ارجح‌تر از کسب نتیجه باشد.



