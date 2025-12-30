باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - از ساعات ابتدایی امروز، بارش سنگین برف همراه با وزش باد شدید، دید افقی را به‌طور محسوسی کاهش داده و راه‌های ارتباطی برخی روستا‌ها را با مشکل مواجه کرده است.

بر اساس گزارش‌های دریافتی، نیرو‌های راهداری و امدادی در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند و عملیات برف‌روبی و بازگشایی مسیر‌ها در حال انجام است. مسئولان از رانندگان و اهالی منطقه خواسته‌اند تا حد امکان از تردد غیرضروری در محور‌های روستایی خودداری کرده و در صورت ضرورت، تجهیزات ایمنی از جمله زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.

همچنین تأکید شده است که شهروندان اخبار و اطلاعیه‌های رسمی را از مراجع ذی‌ربط دنبال کنند تا از آخرین وضعیت راه‌ها و شرایط جوی مطلع شوند.