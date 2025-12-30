باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه مهاجرانی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن تبریک روز پدر، ایام ماه رجب و فرارسیدن سال نوی میلادی، اظهار کرد: هم اعتراضات و هم تنگنا‌ها و هم بحران‌ها را می‌بینیم و به رسمیت می‌شناسیم. دستور رئیس جمهور به وزارت کشور این است که ساز و کار گفت‌وگویی ایجاد کنند و با افرادی که اعتراض دارند به گفت‌و‌گو بنشینند.

وی ادامه داد: این امر نشان از این دارد که دولت اعتراض‌ها را به رسمیت می‌شناسد و آن را فرصت ترمیم می‌داند و بر حق تجمع مسالمت‌آمیز تاکید داریم. می‌دانیم همگی باید به انسجام ملی کمک کنیم و دولت حتی اگر صدا‌های تندی هم باشد با صبوری خواهد شنید چراکه باور داریم مردم ما صبور هستند و اگر صدایشان در آمده یعنی فشاری که بر آنها وارد شده فشار بالایی است.

سخنگوی دولت توضیح داد: برنامه سه سطحی توسعه اقتصادی از ابتدای سال در دستور کار دولت بوده است و برنامه شرایط اضطرار نیز تقدیم شد. دولت برنامه‌ای برای مدیریت شرایط اقتصادی ۱۵ ماهه با هدف ثبات اقتصادی دارد که جلسه آن دیشب برگزار شد و خروجی‌اش طرح ۲۰ بندی است. در راستای برنامه هفتم نیز دولت سعی دارد در ثبات اقتصادی کار کند. این طرح ۲۰ بندی ۴ محور اعم از بهبود معیشت، کنترل تورم، مدیریت بازار و بهبود رشد اقتصادی دارد.

مهاجرانی درباره بهبود معیشت خاطر نشان کرد: از وضع موجود دفاع نمی‌کنیم، تورم بالایی را در کشور داریم و دولت به آن آگاه است. صدای مردم در طول این مدت دال بر این موضوع بود. مردم ما دنبال موضوعات معیشتی و صنفی هستند و به دنبال سیاسی کردن موضوع نیستند.

وی با بیان اینکه تورم بالا صدای مردم را در می‌آورد، تصریح کرد: دولت از ماه‌ها قبل برنامه خود را مشخص کرده بود که با توالی زمانی کار می‌کند. دولت میلیارد‌ها دلار برای معیشت مردم هزینه می‌کند، اما یارانه پنهانی که می‌پردازد به نقاط موثری که باید برود و اثر داشته باشد نمی‌رود و اثر ندارد. علیرغم هزینه‌کرد چند میلیارد دلاری شاهد این هستیم که وضعیت اقتصادی مردم رو به بهبود نیست و دولت راهکاری را دنبال می‌کند مبنی بر اینکه در بودجه ۱۴۰۵ اجازه گرفته است تا به جای اینکه یارانه ابتدای زنجیره داده شود به انتهای زنجیره جا به جا شود. برای کنترل معیشت مردم و زیست شرافتمندانه آنها دو راهکار شامل سبد کالا و اعتبار پیش‌بینی شده است که طی فردا در دولت به قطعیت می‌رسد و نوع و رقم آن قطعی می‌شود.

سخنگوی دولت درباره کنترل تورم ادامه داد: نکته مهم جلوگیری از کسری بودجه است چراکه عامل تورم، کسری بودجه و ناترازی بانک‌ها است. اضافه برداشت بانک‌ها منجر به این می‌شود که بانک مرکزی آن را جبران کند؛ لذا با کنترل تخصیص تا پایان سال سعی در مدیریت کسری داریم. با تخصیص منظم در بودجه برای سال آینده بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان قرار است صرفه‌جویی شود که منجر به کاهش کسری بودجه شود. راهکار ناترازی بانک‌ها جلوگیری از انتشار اوراق قرضه است که خیلی اوقات بورس را بهم می‌زند؛ لذا برنامه‌ها در حال کار کردن است.

مهاجرانی درباره انتشار خبری مبنی بر رد کلیات بودجه توسط کمیسیون تلفیق نیز توضیح داد: پیشنهاد‌هایی دوستان داشتند که توسط دولت شنیده شد و محدودیت‌هایی را دولت داشت که توسط کمیسیون شنیده شد و درحال پیگیری این امر با مجلس هستیم.

طبق اظهارات سخنگوی دولت، ۱۳۶ ردیف بودجه دستگاهی بازبینی، ۷۰ ردیف اعتباری حذف و ۶۰ ردیف اعتباری با ادغام در ردیف سازمان‌های اصلی خود قرار گرفته‌اند و لیست ردیف‌های حذف شده و ادغام شده در جداول بودجه قابل رصد است.

بودجه آموزش و و پرورش در سال آینده

وی در پاسخ به سوالی درباره بودجه آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۵، بیان کرد: ۵ مورد به صورت جدی در بودجه ۱۴۰۵ برای آموزش و پرورش مورد توجه قرار گرفته است که شامل حقوق معلمان، تقویت اعتبار شیر مدارس برای دانش آموزان ابتدایی مدارس دولتی، تقویت اعتبار حمایت از تحصیل در مناطق محروم در راستای جلوگیری تارک تحصیلی، حمل و نقل و ایاب و ذهاب دانش آموزان و اجرای طرح رتبه بندی معلمان می‌شود.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره تعیین تکلیف نیرو‌های شرکتی در بودجه ۱۴۰۵، عنوان کرد: این امر فراتر از قانون بودجه سنواتی است و نیاز به تصمیم‌گیری سایر نهاد‌هایی مثل مجلس دارد که با هماهنگی بین مجلس و دولت کار انجام می‌شود.

میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده با توجه به تورم

مهاجرانی در پاسخ به سوالی در خصوص افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده با توجه به تورم، با تاکید بر اینکه هدف بودجه سال ۱۴۰۵ کاهش فشار بر مردم است، توضیح داد: آِیا به نسبت ۲۰ سال قبل تا الان حقوق افزایش داشته است؟ بله، اما آیا قدرت خرید نیز افزایش داشته است؟؛ لذا رویکرد دولت رویکرد حفظ قدرت خرید است و اگر از افزایش حقوق چند درصدی کارکنان دولت حرف می‌زنیم به این معنا نیست که چشم روی تورم بستیم بلکه رویکرد کنترل تورم داریم. دولت باید به اندازه‌ای که درآمد دارد هزینه کند که در غیر این صورت در دراز مدت شاهد تورم بالای ۲۰، ۳۰ و ۴۰ درصد خواهیم بود؛ لذا دولت تلاش دارد کسری بودجه سال ۱۴۰۵ را به حداقل برساند و کنترل تورم را به دست بگیرد. کما اینکه هدف بودجه کاهش فشار بر مردم است.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درخصوص شفاف‌سازی خط فقر، تصریح کرد: حتما شفاف‌سازی می‌کنیم و قرار نیست چیزی را از مردم پنهان کنیم چراکه مردم به مراتب با سفره و سبد خرید خود این امر را درک می‌کنند، اما معمولا خط فقر پایان سال مشخصا اعلام می‌شود. به محضی که به من بگویند آن را اعلام می‌کنم. تمام تلاش دولت بر حفظ قدرت خرید مردم و کنترل تورم است. رویکرد دولت رویکرد علمی است و ما در علم پنهان کاری نداریم.

وی در پاسخ به سوالی در مالیات بر ارزش افزوده در قانون بودجه ۱۴۰۵، توضیح داد: درباره اقلام خوراکی هیچ افزایشی را در مالیات بر ارزش افزوده نداشتیم و این اقلام معاف از مالیات هستند. حقوق‌های تا ۴۰ میلیون تومان نیز از این امر مستثنی هستند. فقر یک مفهوم چند بعدی است و تک بعدی کردن آن معنا دار نیست. در تورم «پولدار» «پولدارتر»، و «فقیر»، فقیرتر می‌شود و هدف این است آنچه ناشی از تورم است و پولدار‌ها را پولدارتر می‌کند به اقشاری که نیاز بیشتری دارند داده شود.

مهاجرانی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر افزایش حقوق کارمندان در سال آینده و مدیریت معیشت برای مردم، یادآور شد: رویکرد اصلی دولت پرداختن به ریشه افزایش قیمت‌ها است، ما در همه سنوات گذشته از حدود ۲۰ سال قبل تا الان همگی شاهد افزایش حقوق بودیم، اما قدرت خرید مردم کاهش یافته است. این امر نشان از این دارد که باید ریشه‌ها را درمان کنیم و به ریشه‌ها بپردازیم. موازی با آن درباره حفظ معیشت خانوار دقت داشته باشیم.

سخنگوی دولت همچنین عنوان کرد که در سطح کلان کنترل تورم و مهار رشد نقدینگی از طریق انضباط مالی دولت و اصلاح ساختار بودجه در حال انجام است تا انتقال فشار مالی به بازار کالا و خدمات رخ ندهد و در حوزه معیشت مردم نیز دولت تلاش دارد با کالا برگ و یارانه، عرصه کالا‌های اساسی را تضمین کرده و مراقب ذخایر راهبردی باشد.

به گفته وی تعیین حقوق کارگران برای سال آینده طبق رویکرد سه جانبه‌گرایی میان نماینده کارکران، دولت و کارفرمایان انجام می‌شود.

نحوه اعتراض به دهک بندی‌ها

مهاجرانی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر نحوه اعتراض به دهک بندی‌ها تصریح کرد: طبق اعلام نظر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این امر همواره در حال بازبینی است. سه ماه یک بار دهک بندی‌ها بررسی می‌شود و با توجه به شاخص‌های ارتقا سطح عدالت معیشتی مشخص می‌شود. ثبت اعتراض نیز از طریق سامانه حمایت انجام می‌شود. هدف دولت حمایت از طبقات آسیب‌پذیر و جلوگیری از تضییع حقوق خانوار‌ها است. دولت باور دارد زنجیر از ضعیف‌ترین حلقه‌ها می‌شکند و دولت به اقشاری که از لحاظ درآمد در پایین‌ترین حلقه‌ها هستند توجه ویژه دارد.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوال دیگری درباره برنامه دولت برای کاهش سهم پرداختی مردم در حوزه بهداشت و درمان خاطر نشان کرد: برنامه اساسی دولت نظام ارجاع است که کمک به کاهش هزینه‌هایی می‌کند که خیلی از اوقات بی‌دلیل بر خانوار‌ها تحمیل می‌شود. دولت در یکی از پروژه‌های کلان خود نظام ارجاع را دنبال می‌کند. معتقدیم عدالت که شعار رئیس جمهور است به ۴ حوزه معطوف می‌شود که یکی از آنها درمان است. تسریع در پرداخت مطالبات شرکت‌های پزشکی و دارویی، کمک به مسیر مدیریت مالی زنجیره تامین، هدفمندسازی حمایت‌ها و تداوم اختصاص ارز ترجیحی برای اقلام‌های دارویی، تقویت پوشش بیمه‌ای و اولویت‌دهی به دارو‌های ضروری و بیماری‌های خاص از جمله اقداماتی است که در این مسیر کمک می‌کند.

وی در پاسخ به سوالی درباره تدابیر دولت برای تامین کالا‌های ایام ماه رمضان تصریح کرد: ذخایر لازم آماده است. میوه، سیب و مرکبات آماده است. نگهداری میوه‌ها در راستایی که با هزینه ثابت و قیمت مناسب به دست مردم برسد در دستور کار است. کمیته راهبردی تنظیم بازار با محوریت وزارت جهاد کشاورزی کار را دنبال می‌کند. در حوزه سبزی و صیفی‌جات نیز شرایط مطلوب است. در اقلام اساسی نیز وضعیت مطلوب است. در حوزه قیمت روغن البته یک پرش داشتیم که موضوع مرتفع شد. برای تامین گوشت قرمز به ویژه در تهران نیز کار‌ها به خوبی انجام شده است. در حوزه پروتئین دامی نیز پیش بینی انجام شده. ستاد ویژه برای اعیاد و با تمرکز بر دسترسی مناسب و نظارت بیشتر نیز تشکیل و کار خود را انجام می‌دهد.

مهاجرانی در پاسخ به سوال دیگری درباره تغییر رئیس کل بانک مرکزی و اهدافی که آقای همتی قرار است در بانک مرکزی دنبال کنند، اظهار کرد: اصولا سال‌های سال است در حوزه اقتصاد، مفهوم جنگ روایت‌ها به عنوان یکی از موضوعات بسیار مهم شناخته شده است که در کنار اقدامات مسئولین باید به این امر توجه داشت؛ لذا در کنار جنگ روایت‌ها ماموریتی که رئیس کل بانک مرکزی دارند بازسازی اعتماد و اصلاح کارکرد بنیادی سیاست پولی است. انتظار است با بازگرداندن اعتبار سیاست‌های پولی به کشور، تورم را کنترل کنند، هماهنگی نهادی بین اجزا داشته باشند تا به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند. از زحمات آقای فرزین نیز تشکر می‌کنم که زحمات مفصلی نظیر ساماندهی بانک آینده کشیدند.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوال دیگری در خصوص طرح موسوم به «صیانت ۳» برای صوت و تصویر فراگیر در مجلس، تصریح کرد: نگاه دولت حمایت از دسترسی آزاد به اطلاعات است و هر کاری در مغایرت با این باشد از طرف دولت حمایت نمی‌شود. این متن اولیه و پیشنهادی است. فراموش نکنیم طرح صیانت ۱ و ۲ هم به فرجام نرسید و دسترسی آزاد به اطلاعات حق مردم است.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره مصاحبه یک سرباز، آرش دربندی، در خصوص حضورش در جنگ روسیه و اوکراین گفت که این موضوع توسط وزارت خارجه در دست پیگیری است و تماس‌هایی با مقامات روسیه و اوکراین در این زمینه برقرار شده است.

مهاجرانی در پاسخ به سوالی درباره استعفا‌هایی که در دولت انجام می‌شود و نیز استعفا معاون سیاسی رئیس جمهور، تاکید کرد: اصولا وقتی افراد استعفا می‌دهند لزوما به معنی بالا گرفتن اختلافات نیست. طبیعتا افراد با هم تفاوت نظر کارشناسی دارند. اصل این موضوع را رد نمی‌کنم و از قبل این استعفا داده شده بود، اما مورد پذیرش قرار نگرفته بود. الان نیز اطلاع ندارم که با آن موافقت شده است یا خیر. دولت مایل است از ظرفیت همه افراد استفاده کند. حتی اگر این استعفا مورد قبول واقع شود باز هم ایشان پس از خروج از دولت، به دولت کمک خواهند کرد.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوال دیگری درباره پیش بینی برخی اقتصاددان‌ها از ابر تورم ۳۰۰ درصدی در ایران تا سال آینده بیان کرد: برای اینکه جنگ روایت‌ها به سمتی ما را نبرد که دچار نوسانات بیش از این اقتصادی بشویم، به رسانه‌ها نیاز داریم. ما در جنگ چند لایه هستیم و برخی اعداد آماده‌سازی ذهنی ایجاد می‌کنند. در این مسیر رسانه‌ها کمک می‌کنند تا فضا آرام‌تر باشد. دولت با تمرکز بر کنترل نقدینگی و انضباط بودجه‌ای و کاهش تدریجی تورم در پی مدیریت ساختار است. در عین حال مدل‌های اقتصادی که وزارت اقتصاد دنبال می‌کند چنین موضوعی را تایید نمی‌کند. بر نقش مهم رسانه‌ها در کنترل و آرام کردن فضا تاکید دارم.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اجرای ساختار‌های جدید در دولت در راستای کوچک‌سازی دولت، با بیان اینکه طبق ماده ۱۰۵ برنامه هفتم دولت مکلف است درصدی خود را کوچک کند، اظهار کرد: در ۱۱ وزارتخانه شامل جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت آموزش و پرورش، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت کشور، وزارت ارتباطات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بررسی‌ها انجام شده است و پیش‌نویس سند اصلاح ساختار ۲ وزارتخانه راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی در شورای عالی اداری تصویب و ابلاغ شده است. امیدواریم با صلاح ساختاری و کوچک سازی در دولت شاهد افزایش بهره وری باشیم.

طبق اظهارات سخنگوی دولت، مرحله بعدی کالابرگ از دی ماه انجام می‌شود و برای سال آینده هم با تصویب طرح ۲۰ ماد‌ای طی جلسه فردا هیأت دولت، کالابرگ به صورت منظم پرداخت خواهد شد.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت