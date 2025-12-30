آگهی تبلیغاتی | «سری بهیادماندنی» مجموعهای از سیمکارتهای اپراتور اول تلفنهمراه کشور با شمارههای ویژه و خوشالگو است که با هدف ایجاد تجربهای رسمی، شفاف و آسان برای خرید شمارههای ارزشمند طراحی و به بازار عرضه شده است.
عرضه این سری، گامی مؤثر در جهت دسترسی عادلانهتر کاربران به شمارههای پرطرفدار محسوب میشود و تجربهای نو را بر پایه مفهوم «ماندنی شدن» ارائه میدهد؛ تجربهای که به مشترکان امکان میدهد با انتخاب شمارهای متمایز، هویت حرفهای خود را در دنیای ارتباطات برجسته کنند.
دومین مرحله عرضه سیمکارتهای «سری بهیادماندنی» تا ۱۵ دی ۱۴۰۴ و از طریق سامانه رسمی rond.mci.ir بهصورت حراج آنلاین برگزار میشود و علاقهمندان میتوانند با شرایطی شفاف و ساده در این فرآیند شرکت کنند.