نامگذاری ۱۱ معبر تهران به نام شهدای اقتدار ملی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه

رئیس کمیسیون نامگذاری و تغییر نام معابر و اماکن عمومی شهر تهران گفت: در پنجاه و ششمین جلسه این کمیسیون، تعدادی از کوچه‌ها و خیابان‌ها در مناطق مختلف پایتخت به نام شهدای والامقام جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نامگذاری شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان- نرگس معدنی‌پور رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در صحن شورا بیان داشت که بر اساس مصوبات جلسه پنجاه و ششم کمیسیون نامگذاری، ۱۱ معبر شهر تهران تغییر نام داده و به نام شهدای اقتدار ملی مزین شدند.

وی گفت: این نامگذاری‌ها با توجه به درخواست خانواده‌های شهدا و نزدیکی معابر انتخابی به محل زندگی یا کار شهدای والامقام انجام شده است.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران بیان داشت: خیابان گل رز در محدوده خیابان شهید نیلفروشان، خیابان شهید ملک‌لو و خیابان گل رز واقع در منطقه ۴ به نام شهید والا مقام هادی عباسی تودشکی نامگذاری شد. این شهید بزرگوار متولد ۱۳۷۰ در تهران و کارمند سازمان بسیج مستضعفین بود که در حملات رژیم صهیونیستی طی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به شهادت رسید. مزار ایشان در بهشت حضرت زهرا (س) واقع شده است. درخواست این نامگذاری از سوی مادر شهید بوده است.

رئیس کمیسیون نامگذاری و تغییر نام معابر و اماکن عمومی شهر تهران ادامه داد: کوچه پنجم در محدوده خیابان شهید مدنی، خیابان شهید بخت‌آزاد، کوچه پنجم واقع در منطقه ۸ به نام شهید والا مقام مجتبی آقابابایی (با حفظ شماره) تغییر یافت. وی متولد ۱۳۵۱ در دماوند و از پرسنل زندان اوین بود که در حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. مزار ایشان در بهشت حضرت زهرا (س) واقع شده است. درخواست این نامگذاری از سوی همسر شهید بوده است.

معدنی‌پور گفت: دوربرگردان غیرهمسطح بزرگراه شهید باقری، حدفاصل خیابان جانبازان شرقی و پل خاقانی واقع در منطقه ۸ به نام شهیده والا مقام یاسمین باکوئی مزین شد. وی متولد ۱۳۸۰ و دانشجوی دانشگاه شریف بود که به همراه خانواده‌اش در حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. مزار ایشان در گلزار شهدای زادگاهش واقع شده است. درخواست این نامگذاری از سوی دایی شهید بوده است.

رئیس کمیسیون نامگذاری و تغییر نام معابر و اماکن عمومی شهر تهران ادامه داد: کوچه یزدانی در محدوده خیابان قزوین، خیابان شهید حسینی، بعد از خیابان شهید ربیعی واقع در منطقه ۱۰ به نام شهید والا مقام جواد سعیدی تغییر یافت. وی متولد ۱۳۵۲ در تهران و از پرسنل زندان اوین بود. مزار ایشان در بهشت حضرت زهرا (س) واقع شده است. درخواست این نامگذاری از سوی همسر شهید بوده است.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: کوچه اسلامی در محدوده خیابان آزادی، نرسیده به خیابان رودکی واقع در منطقه ۱۰ به نام شهیده والا مقام معصومه شهریاری‌فر نامگذاری شد. وی متولد ۱۳۵۵ در تهران و کارمند بازنشسته بانک ملی بود. مزار ایشان در بهشت حضرت زهرا (س) واقع شده است. درخواست این نامگذاری از سوی پدر شهید بوده است.

وی اذعان داشت: کوچه افتخاری در محدوده خیابان کمیل، خیابان شهید شاهمحمدی واقع در منطقه ۱۰ به نام شهید والا مقام علیرضا صمدی چوشلی تغییر یافت. وی متولد ۱۳۷۷ در تهران و کارمند وزارت دفاع بود. مزار ایشان در بهشت حضرت زهرا (س) واقع شده است. درخواست این نامگذاری از سوی پدر شهید بوده است.

معدنی پور گفت: کوچه فرشته در محدوده خیابان آذربایجان، بعد از خیابان رودکی واقع در منطقه ۱۰ به نام شهید والا مقام داوود عیوضی خامنه مزین شد. وی متولد ۱۳۴۵ در تهران و دکتر روانشناس بود که در میدان تجریش به شهادت رسید. مزار ایشان در بهشت حضرت زهرا (س) واقع شده است. درخواست این نامگذاری از سوی همسر و فرزندان شهید بوده است.

وی ادامه داد: کوچه معین در محدوده خیابان جیحون، انتهای خیابان شهید پورتقی واقع در منطقه ۱۰ به نام شهید والا مقام حسین یاوریاد تغییر یافت. وی متولد ۱۳۶۵ در تهران و از پرسنل زندان اوین بود. مزار ایشان در بهشت حضرت زهرا (س) واقع شده است. درخواست این نامگذاری از سوی همسر و فرزندان شهید بوده است.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران خاطر نشان کرد: کوچه قهرمان در محدوده خیابان امام خمینی (ره)، بعد از خیابان ولیعصر (عج) واقع در منطقه ۱۱ به نام شهید والا مقام محمدمهدی میرزایی نامگذاری شد. وی متولد ۱۳۷۸ در تهران و سرباز فراجا بود. مزار ایشان در بهشت حضرت زهرا (س) واقع شده است. درخواست این نامگذاری از سوی پدر شهید بوده است.

وی گفت: کوچه بی‌نظیر در محدوده خیابان کارگر جنوبی، روبروی بیمارستان روزبه واقع در منطقه ۱۱ به نام شهید والا مقام مهدی صارم‌پور تغییر یافت. وی متولد ۱۳۶۱ در روستای عزیزآباد فراهان و از پرسنل زندان اوین بود. مزار ایشان در گلزار شهدای زادگاهش واقع شده است. درخواست این نامگذاری از سوی همسر شهید بوده است.

معدنی پور ادامه داد:خیابان تهرانی یکم در محدوده خیابان ۱۷ شهریور، خیابان شهید کفایی امانی واقع در منطقه ۱۲ به نام شهید والا مقام حامد اصفهانی مقدم مزین شد. وی متولد ۱۳۶۶ در قم و از پرسنل سپاه پاسداران بود. مزار ایشان در بهشت حضرت زهرا(س) واقع شده است. درخواست این نامگذاری از سوی پدر شهید بوده است.

شایان ذکر است نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر تهران به اتفاق آرا تغییرات انجام شده را به تصویب رساندند.

برچسب ها: تغییر نام خیابان ، شورای شهر
خبرهای مرتبط
چمران اعلام کرد؛
منتفی شدن تغیبرنام خیابان بیستون/ زمان‌بندی ورود اتوبوس‌های برقی چینی به تهران
نامگذاری ۳۹ معبر شهری به نام شهدای گرانقدر در تهران
تغییر نام خیابان خالد اسلامبولی به سیدحسن نصرالله
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
طرح ترافیک چهارشنبه در تهران اجرا می‌شود
احراز شهادت محیط‌بانان پارک ملی گلستان
مددکاری اجتماعی باید محور همه خدمات سازمان بهزیستی قرار گیرد
تحریم‌های ظالمانه مصداق بارز نقض حقوق بشر در ایران است
نشست شهرداری تهران با اتحادیه‌ها/ با همکاری اصناف، چهره بازار پایتخت تغییر می‌کند
مهارت‌آموزی و اشتغال در مناطق محروم کرمان در اولویت سه نهاد قرار گرفت
آخرین اخبار
طرح ترافیک چهارشنبه در تهران اجرا می‌شود
تحریم‌های ظالمانه مصداق بارز نقض حقوق بشر در ایران است
احراز شهادت محیط‌بانان پارک ملی گلستان
مهارت‌آموزی و اشتغال در مناطق محروم کرمان در اولویت سه نهاد قرار گرفت
مددکاری اجتماعی باید محور همه خدمات سازمان بهزیستی قرار گیرد
نشست شهرداری تهران با اتحادیه‌ها/ با همکاری اصناف، چهره بازار پایتخت تغییر می‌کند
بازدید از برج میلاد در ۴ روز پایانی هفته با تخفیف ۵۰ درصدی
ارائه خدمات امدادی به بیش از ۱۷ هزار نفر متاثر از سیل و برف و کولاک در کشور / ۹ نفر جان خود را از دست دادند
‍ آماده‌باش کامل منطقه یک در سرمای شدید و وزش باد
منطقه ۱۳ در مسیر توسعه گردشگری
بهره‌برداری از ورودی جدید جنوبی ایستگاه مترو هلال‌احمر در منطقه ۱۱
ایران دومین برگزارکننده پرتعداد رویداد‌های نجوم جهان شد
بانوان سرپرست خانوار منطقه۸ تحت پوشش برنامه‌های آموزشی و اشتغال‌محور
«همیشه امیر»؛ از نمایش میدانی و اردوی پدر و فرزندی تا پویش‌های مجازی
اعمال قانون بیش از ۵۵۰هزار خودرو بدلیل نبستن کمربند ایمنی
فعالیت مراکز شماره‌گذاری خودرو در روز چهارشنبه
نامگذاری ۱۱ معبر تهران به نام شهدای اقتدار ملی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه
تصمیمات شتاب‌زده و ادغام‌های مدیریتی متوقف شود
پرداخت دو همت دیگر از سوی صندوق بازنشستگی کشوری به شرکت‌های بیمه‌گر
تعطیلی واحد‌های قضایی و اداری قوه قضاییه استان تهران در روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه
آمادگی کامل نیرو‌های خدمات شهری شهرداری تهران همزمان با بارش‌ها
شلیک مرگبار به خاطر چیدن هلو
حکم قاتل الهه حسین‌نژاد بدون پرداخت تفاضل دیه اجرا می شود
برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق
قرارداد سه خط جدید مترو منعقد شده است/ ضرورت در نظر گرفتن پناهگاه در ساخت ساختمان‌های بلندمرتبه
انجام تفاهم با ورزشگاه تختی برای رفع معارض آزادراه شوشتری/ بهره‌برداری از فاز نخست در بهمن‌ماه
مدیریت حریم توسط شهرداری‌ها نگاه درست به قوانین است
آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌های مواصلاتی کشور
انسداد بیش از ۲۳ محور مواصلاتی در ۱۱ استان کشور
کیفیت هوای تهران در مرز پاکی