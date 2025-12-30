مسئول اورژانس ۱۱۵ شبکه بهداشت و درمان هشترود گفت:عملیات سریع و به‌ موقع تیم فوریت‌های پزشکی ۱۱۵ جان خانواده شش‌نفره را که دچار مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن شده بودند نجات داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر -سید جلال موسوی گفت:با دریافت تماس اضطراری مبنی بر بروز گازگرفتگی در یک خانواده شش‌نفره نیرو‌های امدادی اورژانس ۱۱۵  شهرستان هشترود بلافاصله در محل حادثه حاضر شدند.

 موسوی  گفت: همکاران واحد فوریت‌های پزشکی با حضور به موقع در محل اقدامات امدادی اولیه را انجام داده و تمامی اعضای این خانواده را به بیمارستان امام حسین (ع) هشترود انتقال دادند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه حال تمامی این افراد پس از دریافت خدمات درمانی مساعد است افزود: به شهروندان عزیز توصیه می‌شود با کنترل دقیق دودکش‌های بخاری و اطمینان از سالم بودن وسایل گازسوز از تکرار چنین حوادث تلخی پیشگیری کنند.

وی بر ضرورت نصب حسگر‌های هشداردهنده مونوکسیدکربن در منازل و توجه به تهویه مناسب به‌ویژه در فصول سرد سال تاکید کرد.

برچسب ها: اورژانس 115 ، قاتل خاموش
خبرهای مرتبط
قاتل خاموش در میانه جان یک نفر را گرفت
قاتل خاموش در تبریز دو قربانی گرفت
رهایی ۳ نفر از چنگال قاتل خاموش در آذرشهر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گرامیداشت حماسه ۹ دی در آذربایجان شرقی
اگر هر فعالیت اقتصادی، پشتوانه علم روز را نداشته باشد محکوم به شکست است
تأکیدفرماندار بناب بر تأمین آب، حفظ زیرساخت‌ها و مشارکت جوامع محلی
آخرین اخبار
گرامیداشت حماسه ۹ دی در آذربایجان شرقی
اگر هر فعالیت اقتصادی، پشتوانه علم روز را نداشته باشد محکوم به شکست است
تأکیدفرماندار بناب بر تأمین آب، حفظ زیرساخت‌ها و مشارکت جوامع محلی
تعطیلی ادارات و مراکز آموزشی آذربایجان شرقی
نجات جان خانواده هشترودی از مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن