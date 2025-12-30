باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر -سید جلال موسوی گفت:با دریافت تماس اضطراری مبنی بر بروز گازگرفتگی در یک خانواده ششنفره نیروهای امدادی اورژانس ۱۱۵ شهرستان هشترود بلافاصله در محل حادثه حاضر شدند.
موسوی گفت: همکاران واحد فوریتهای پزشکی با حضور به موقع در محل اقدامات امدادی اولیه را انجام داده و تمامی اعضای این خانواده را به بیمارستان امام حسین (ع) هشترود انتقال دادند.
وی با بیان اینکه خوشبختانه حال تمامی این افراد پس از دریافت خدمات درمانی مساعد است افزود: به شهروندان عزیز توصیه میشود با کنترل دقیق دودکشهای بخاری و اطمینان از سالم بودن وسایل گازسوز از تکرار چنین حوادث تلخی پیشگیری کنند.
وی بر ضرورت نصب حسگرهای هشداردهنده مونوکسیدکربن در منازل و توجه به تهویه مناسب بهویژه در فصول سرد سال تاکید کرد.