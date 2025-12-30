مسئولان حمل و نقل و راهداری استان لرستان اعلام کردند که عملیات برف‌روبی محور‌های مواصلاتی این استان با جدیت ادامه دارد تا مسیر‌های ارتباطی بین شهرستان‌ها برای عبور و مرور ایمن شهروندان باز و هموار باقی بماند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - با توجه به بارش سنگین برف طی روز‌های گذشته در مناطق مختلف لرستان، تیم‌های راهداری در جاده‌های اصلی و فرعی مستقر شده‌اند و با استفاده از ماشین‌آلات سبک و سنگین نسبت به پاکسازی برف و یخ‌زدگی جاده‌ها اقدام می‌کنند. مسئولان تاکید کرده‌اند که رانندگان هنگام تردد در جاده‌ها سرعت مطمئنه را رعایت کرده و تجهیزات زمستانی مانند زنجیرچرخ به همراه داشته باشند.

فرماندهی راهداری لرستان نیز با اشاره به تلاش شبانه‌روزی عوامل خدماتی گفت: «تمام تلاش ما این است که تردد در محور‌های مواصلاتی بدون خطر و با حداقل اختلال انجام شود و شهروندان مطمئن باشند که مسیر‌ها تحت کنترل کامل قرار دارند.»

همچنین، توصیه شده است که مردم در صورت عدم ضرورت از سفر‌های غیرضروری خودداری کنند و اخبار وضعیت راه‌ها را از طریق منابع رسمی رصد کنند.

