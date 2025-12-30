کارشناس فوتبال در رابطه با وضعیت تیم فوتبال استقلال توضیحاتی داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - مجتبی انصافی، کارشناس فوتبال، در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره عملکرد تیم فوتبال استقلال در دیدار مقابل گل‌گهر اظهار داشت: «استقلال با وجود خلق چند موقعیت متوالی، باز هم نتوانست در لیگ برتر به پیروزی برسد و این نخستین شکست ریکاردو ساپینتو در کنار زمین پس از پایان محرومیتش بود. به نظر من استقلال از نظر فنی شرایط خوبی ندارد و به ویژه در فاز دفاعی با مشکلات جدی رو‌به‌رو است.»

وی افزود: «استقلال در دفاع تیمی دچار ضعف است. بازیکنان خط دفاعی به صورت تک‌نفره عمل می‌کنند و این در فوتبال امروز قابل قبول نیست. هرچند گودرزی مدافع خوبی است، اما دفاع نیاز به پوشش و حمایت دارد. آسنانی خصوصیات هجومی خوبی دارد، اما در فاز دفاعی ضعیف است و به عنوان مدافع کناری باید در دفاع کمک کند که این اتفاق رخ نمی‌دهد. ساپینتو می‌تواند از هافبک‌های دفاعی برای پوشش استفاده کند یا با شیفت دادن تیم، تعادل دفاعی ایجاد کند.»

انصافی با اشاره به گل خورده استقلال گفت: «در صحنه‌ای که گل‌گهر به گل رسید، پرسینگ به‌درستی انجام نشد. زمانی که تیم در خط دفاعی قرار دارد، بازیکنان نباید تنها نظاره‌گر باشند. پوشش دفاعی باید از سه ناحیه مدافعان میانی، دو هافبک دفاعی و هافبک کناری انجام شود، اما در این صحنه هیچ‌یک به درستی انجام نشد. مهاجم گل‌گهر به راحتی و بدون مزاحمت ضربه سر زد و گل را به ثمر رساند.»

وی درباره عملکرد آنتونیو آدان دروازه‌بان استقلال گفت: «در آن صحنه به نظر من دروازه‌بان هم می‌توانست خروج کند، اما زیر طاق ایستاده بود. نباید فقط به سابقه بازیکنان نگاه کرد؛ عملکرد فعلی ملاک است.»

این کارشناس فوتبال ادامه داد: «اگر این بازیکنان خارجی کیفیت بالایی داشتند، قطعاً تیم‌های عربی با چند برابر دستمزد آنها را جذب می‌کردند و به ایران نمی‌آمدند. استقلال از نظر تاکتیکی مشکل دارد. وقتی در زمین حریف بازی می‌کنید، ابتدا نباید گل بخورید و اگر گل خوردید، باید تاکتیک تیم تغییر کند. تغییر جابه‌جایی بازیکنان خط حمله یا ضربدری بازی کردن می‌تواند تمرکز خط دفاعی حریف را بر هم زند، اما چنین کاری انجام نشد.»

انصافی افزود: «تنها چیزی که از ساپینتو در این بازی دیدم، داد و فریاد کنار زمین بود. استقلال ثبات ندارد و وضعیت آن مانند نمودار ضربان قلب مدام بالا و پایین می‌شود که برای هوادار خسته‌کننده است.»

وی درباره آینده نیمکت استقلال اظهار داشت: «باید دید آیا زمان تصمیم‌گیری درباره کادر فنی فرا رسیده است یا نه. فاصله امتیازی با سپاهان قابل توجه شده و با رسیدن به نیم‌فصل، موضوع نگران‌کننده است. اگر قرار است تغییری انجام شود، باید همین حالا رخ دهد، نه در پنج یا شش هفته پایانی. در فوتبال ایران متأسفانه بهانه‌جویی رایج است.»

انصافی با انتقاد از شرایط فنی کادر استقلال گفت: «اگر قرار است ساپینتو حفظ شود، باشگاه باید یک مربی فنی بسیار قوی کنار او قرار دهد. خسرو حیدری هنوز در حال کسب تجربه است و وریا غفوری اجازه حضور روی نیمکت ندارد. غلامپور هم مربی دروازه‌بان‌هاست. واقعاً نمی‌دانم چه کسی از نظر فنی کنار ساپینتو قرار دارد.»

وی درباره شایعات جدایی رامین رضائیان و برخی بازیکنان دیگر از جمله ابوالفضل جلالی افزود: «با بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی، جدایی این نفرات می‌تواند به استقلال لطمه بزند. رامین سابقه بازی در تیم ملی و کاپیتانی استقلال را دارد، اما از نظر فنی در فاز دفاعی مکمل مناسبی نیست. آسانی نیز خصوصیات دفاعی بالایی ندارد و تیم‌ها دقیقاً از همین فضا استفاده کردند.»

انصافی تصریح کرد: «دوران «منم منم» و فوتبال احساسی برای رامین به پایان رسیده است. اگر بخواهد به استقلال بازگردد، باید هم در بازگشت‌های دفاعی بهتر شود و هم از نظر اخلاقی تمرکز بیشتری داشته باشد. رفتار‌هایی مثل تمرین در خیابان یا سوژه شدن در فضای مجازی، شایسته بازیکن ملی‌پوش نیست.»

این پیشکسوت استقلال در پایان درباره دیدار حساس مقابل سپاهان گفت: «اگر استقلال به قهرمانی فکر می‌کند، باید سپاهان را در اصفهان شکست دهد. مساوی هم به درد استقلال نمی‌خورد. سپاهان تیمی نیست که چند شکست متوالی بدهد و این بازی می‌تواند سرنوشت استقلال را مشخص کند.»