معاون سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از اجرای گسترده عملیات راهداری زمستانی در ۱۷ استان کشور هم‌زمان با بارش برف و وقوع کولاک خبر داد.

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری-حبیب جمشیدی سرپرست دفتر امور عملیات راهداری، ماشین‌آلات و مدیریت بحران سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای  با اشاره به فعالیت‌های انجام‌شده در بازه زمانی ۶ تا ۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ اظهار داشت: در این مدت، به‌دنبال شرایط نامساعد جوی، عملیات راهداری زمستانی در محورهای شریانی و غیرشریانی ۱۷ استان کشور به‌صورت مستمر انجام شد.

وی افزود: در این عملیات، حدود ۲ هزار و ۲۰۰ کیلومتر از راه‌های شریانی و ۸ هزار و ۵۰۰ کیلومتر از راه‌های غیرشریانی کشور تحت تأثیر بارش برف قرار گرفت که با تلاش نیروهای راهداری، تردد در این محورها برقرار شد.

جمشیدی با بیان اینکه برای مدیریت شرایط جوی و امدادرسانی به کاربران جاده‌ای، ۶۵۰ دستگاه ماشین‌آلات‌ راهداری به‌کارگیری شد، گفت: در مجموع ۵۵ هزار و ۲۱۰ نفر از نیروهای راهداری در این عملیات مشارکت داشتند.

 سرپرست دفتر امور عملیات راهداری، ماشین‌آلات و مدیریت بحران سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای  ادامه داد: در جریان این عملیات، ۱۲۷ هزار و ۳۵۰ تن شن و نمک در محورهای برف‌گیر مصرف شد و به ۶۰ هزار دستگاه خودروی گرفتار در برف امدادرسانی صورت گرفت. همچنین ۲۵۰ مورد اسکان اضطراری برای مسافران و درراه‌ماندگان انجام شد.

وی در پایان، استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، ایلام، همدان، مرکزی، اصفهان، زنجان، البرز، مازندران، تهران، سمنان، چهارمحال و بختیاری، گلستان، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی و اردبیل را از جمله استان‌های درگیر این عملیات عنوان کرد.

 

