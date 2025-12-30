باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی خراشادیزاده، مدیر کمیسیون اساسنامهها و مقررات تحصیلی شورای عالی آموزشوپرورش از تصویب آییننامه ارزشیابی تحصیلی تربیتی دوره ابتدایی خبر داد و گفت: این آییننامه پس از بررسی در کمیسیون اساسنامهها و مقررات تحصیلی، در صحن شورای عالی آموزشوپرورش نیز به تصویب نهایی رسید.
مدیر کمیسیون اساسنامهها و مقررات تحصیلی شورای عالی آموزشوپرورش با اشاره به تغییرات اعمالشده در شیوه ارزشیابی دانشآموزان دوره ابتدایی اظهار کرد: یکی از مهمترین تغییرات پیشبینیشده در این آییننامه، حذف آزمون هماهنگ منطقهای پایه ششم ابتدایی است. این تصمیم در راستای کاهش فشارهای آموزشی و تقویت رویکردهای تربیتی و توصیفی در دوره ابتدایی اتخاذ شده است.
مدیر کمیسیون اساسنامهها و مقررات تحصیلی شورای عالی آموزشوپرورش در ادامه به موضوع صدور گواهینامه دوره ابتدایی اشاره کرد و گفت: در گذشته، پس از پایان دوره ابتدایی به دانشآموزان گواهینامه پایان دوره داده میشد که این موضوع در سالهای اخیر حذف شده بود، اما بر اساس مصوبه جدید، مقرر شد صدور گواهینامه پس از پایان پایه ششم دوباره برقرار شود.
خراشادیزاده تأکید کرد: هدف از این تغییرات، انسجامبخشی به فرآیند ارزشیابی، تقویت جنبههای تربیتی آموزش و ایجاد آرامش بیشتر برای دانشآموزان و خانوادهها در دوره ابتدایی است.
منبع: شورای عالی وزارت آموزش و پرورش