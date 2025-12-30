وزیر امور خارجه در ارتباط وبیناری با سفیر ایران در کاراکاس در جریان آخرین تحولات روابط دوجانبه ایران-ونزوئلا قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در ارتباط وبیناری با «علی چگنی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در کاراکاس و دیپلمات‌های شاغل در سفارت کشورمان در ونزوئلا، ضمن قدردانی از خدمات و تلاش‌های آنها، در جریان آخرین تحولات روابط دوجانبه ایران-ونزوئلا قرار گرفت.

سفیر ایران در این نشست برخط که «مهدی سبحانی» معاون اداری و مالی و «زهرا ارشادی» دستیار وزیر و مدیرکل آمریکای وزارت امور خارجه نیز حضور داشتند، گزارشی از اقدامات صورت‌گرفته و در دست انجام در راستای تقویت روابط دوجانبه ارائه کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با تأکید بر موضع اصولی ایران در نفی هرگونه اقدام تهدیدآمیز علیه حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ونزوئلا، ابراز اطمینان کرد که مردم ونزوئلا با حفظ وحدت و انسجام ملی از استقلال و منافع ملی کشورشان در برابر تحرکات غیرقانونی آمریکا دفاع خواهند کرد.

منبع: وزارت امور خارجه