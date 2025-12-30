رئیس اسرائیل، ادعای دونالد ترامپ مبنی بر گفت‌و‌گو درباره صدور بخشش برای بنیامین نتانیاهو را رد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رئیس‌ اسرائیل، اسحاق هرتزوگ، روز دوشنبه ادعای دونالد ترامپ را مبنی بر اینکه درباره درخواست بخشش او برای نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، صحبت کرده‌اند، تکذیب کرد.

نخست‌وزیر اسرائیل متهم است که کالا‌های لوکس از میلیاردر‌ها دریافت کرده است تا در ازای آنها امتیازات سیاسی بدهد و همچنین تلاش کرده است پوشش رسانه‌ای مطلوب‌تری از رسانه‌های اسرائیلی دریافت کند.

دفتر هرتزوگ در بیانیه‌ای اعلام کرد: «از زمان ارائه درخواست بخشش، هیچ گفتگویی بین رئیس‌جمهور هرتزوگ و رئیس‌جمهور ترامپ رخ نداده است.»

ترامپ در جریان یک کنفرانس خبری مشترک با نتانیاهو گفت که اطمینان دارد هرتزوگ بخشش نخست‌وزیر اسرائیل را صادر خواهد کرد. او گفت:«با رئیس‌جمهور (هرتزوگ) صحبت کردم و او به من گفت (بخشش) در راه است».

ماه گذشته، ترامپ نامه‌ای به هرتزوگ فرستاد و درخواست خود را مطرح کرد، که بعد از آن درخواست رسمی توسط وکلای نتانیاهو ارائه شد.

ترامپ در حالی که کنار نتانیاهو در خارج از اقامتگاه مار-ا-لاگو در فلوریدا ایستاده بود، گفت: «او نخست‌وزیر دوران جنگ است و یک قهرمان. چگونه نمی‌توانید به او بخشش بدهید؟»

دفتر هرتزوگ اندکی بعد اعلام کرد: «چند هفته پیش، گفتگویی بین رئیس‌جمهور هرتزوگ و نماینده‌ای از طرف رئیس‌جمهور ترامپ انجام شد که درباره نامه رئیس‌جمهور آمریکا پرس‌وجو کرد.»

در ادامه بیانیه آمده است: «در طی آن گفت‌و‌گو، توضیحی درباره مرحله فعلی روند ارائه شد و هر تصمیمی در این زمینه مطابق رویه‌های موجود اتخاذ خواهد شد.»

نتانیاهو مدتهاست که مدعی است پرونده‌های قضایی علیه او که از سال ۲۰۱۹ آغاز شده، «محاکمه‌ای سیاسی» است.

اتهامات شامل دو پرونده است که در آنها گفته شده نتانیاهو پوشش رسانه‌ای مطلوبی از رسانه‌های اسرائیلی برای خود فراهم کرده است، و پرونده سوم مربوط به اتهام دریافت بیش از ۲۶۰ هزار دلار کالا‌های لوکس مانند سیگار برگ، جواهرات و مشروبات گرانقیمت از میلیاردر‌ها در ازای امتیازات سیاسی است.

یک اتهام فساد دیگر قبلاً رد شده بود.

نتانیاهو که بار‌ها هرگونه تخلف در این سه پرونده را رد کرده، نخستین نخست‌وزیر اسرائیل است که هم‌زمان با تصدی مقام خود، در دادگاه برای فساد محاکمه می‌شود.

خود ترامپ نیز مدتهاست مخالفان سیاسی خود را متهم کرده که از وزارت دادگستری برای هدف گرفتن او در دوران غیابش در قدرت استفاده کرده‌اند.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: اسحاق هرتزوگ ، دادگاه نتانیاهو
