باشگاه خبرنگاران جوان ؛ حمید جنیدی‌مقدم - طیب قدیمی رئیس مرکز تحقیقات سوختگی دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: در مراکز تحقیقاتی دنیا باید یک درمان مانند کرم زخم یا دارویی به تصویب و به تایید مراجع علمی رسیده باشد تا استفاده شود و اینطور نبوده که فلان کرم در پستو خانه برای رفع عوارض سوختگی تحت عنوان درمان محلی مورد استفاده قرار بگیرد.

وی افزود: افرادی که دچار سوختگی شده از هر وسیله ای برای رفع عوارض ناشی از سوختگی خود استفاده می کنند که این عمل اقدام نادرستی از منظر پزشکی است.

قدیمی تصریح کرد: بررسی ها نشان می دهد که روش های درمانی سوختگی تحت عنوان طب سنتی باید به صورت شیوه ای و علمی اثرگذار باشد.