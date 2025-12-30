رئیس مرکز تحقیقات سوختگی دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: برخی روش‌های سنتی و استفاده از دارو‌های محلی برای رفع عوارض سوختگی علمی نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ حمید جنیدی‌مقدم - طیب قدیمی رئیس مرکز تحقیقات سوختگی دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: در مراکز تحقیقاتی دنیا باید یک درمان مانند کرم زخم یا دارویی به تصویب و به تایید مراجع علمی رسیده باشد تا استفاده شود و اینطور نبوده که فلان کرم در پستو خانه برای رفع عوارض سوختگی تحت عنوان درمان محلی مورد استفاده قرار بگیرد.

وی افزود: افرادی که دچار سوختگی شده از هر وسیله ای برای رفع عوارض ناشی از سوختگی خود استفاده می کنند که این عمل اقدام نادرستی از منظر پزشکی است.  

قدیمی تصریح کرد: بررسی ها نشان می دهد که روش های درمانی سوختگی تحت عنوان طب سنتی باید به صورت شیوه ای و علمی اثرگذار باشد.

 

کمبود بیش از هزار تخت بیمارستانی سوختگی در کشور
فوت ۵ تا ۱۰ درصد از بیماران بستری ناشی از سوختگی/ بروز سوختگی برای ۳۰۰ هزار نفر در سال
درمان هر درصد سوختگی ۱۲ میلیون تومان هزینه دارد/ کمبود ۲۰۰۰ تخت سوختگی
