از اواخر وقت چهارشنبه ۱۰ دیماه سامانه بارشی جدید کلیه مناطق آذربایجان غربی را تحت پوشش قرار می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه خاجی زاده-مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما گفت: این سامانه بصورت بارش برف و باران، وزش باد گاهی شدید، مه گرفتگی و کاهش دما، کلیه مناطق استان را در بر میگیرد.
محمد قربانپور یاد آور شد: در ساعات گذشته، پیرانشهر با ۲۳ میلی متر، سردشت ۲۰ میلی متر و اشنویه با ۱۴ میلی متر بیشترین میزان بارش برف در استان را به خود اختصاص دادند، که ارتفاع برف در اشنویه و پیرانشهر ۳۰ سانتی متر گزارش شده است، همچنین میزان بارش برف در ارومیه نیز ۶ میلیمتر با ارتفاع ۷ سانتی متر برف بوده است.
وی در ادامه با اعلام اینکه سامانه جدید بارشی شنبه ۱۳ دیماه از منطقه خارج خواهد شد افزود: فعالیت این سامانه سبب کاهش دما از اوایل هفته آینده خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان یادآورشد:احتمال لغزندگی و آبگرفتگی معابر شهری، کولاک و وقوع بهمن، یخبندان، کاهش دید و اخلال در تردد‌های جاده‌ای از اثرات فعالیت این سامانه خواهد بود.

قربانپور افزود: توصیه می‌شود برای پیشگیری از وقوع مخاطرات احتمالی، در کنار آمادگی دستگاه‌های ستاد مدیریت بحران استان، مدیریت لازم در مصرف حامل‌های انرژی، احتیاط در تردد‌های شهری و جاده‌ای و تجهیز خودرو‌ها به لوازم زمستانی، خودداری از تردد و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و احتیاط در فعالیت‌های کوهنوردی، کنترل دمای گلخانه‌ها و مرغداری‌ها با توجه به کاهش دما، محکم سازی بنا‌های سبک و نیمه کاره، توجه به توصیه‌های کارشناسان جهاد کشاورزی نیز صورت بگیرد.

