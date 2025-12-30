سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت از صادرات کالاهای ایرانی به ۱۴۲ کشور جهان در ۸ ماهه امسال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- سید روح اله لطیفی ، سخنگوی کمیسیون روابط بین الملل و توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اظهار داشت: در ۸ ماهه نخست امسال  بیش از ۱۳۱ میلیون تن کالا به ارزش ۷۶ میلیارد و ۵۳۷ میلیون دلار ، بین ایران و سایر کشورها تبادل شده است، از این میزان ۱۰۵ میلیون و ۲۳۱ هزار تن کالا به ارزش ۳۶ میلیارد و ۹۹۷ میلیون دلار ، صادرات کشورمان به ۱۴۲ کشور جهان  بوده است.

وی افزود : بیش از ۲۵ میلیون و ۸۲۳  هزار تن کالا به ارزش ۳۹ میلیارد و ۵۴۰ میلیون دلار نیز از ۱۰۵ کشور دنیا خریداری و وارد شده است .

لطیفی در خصوص مقاصد صادراتی کالاهای ایرانی در این ۸ ماه گفت: چین با خرید ۹ میلیارد و ۲۵۵ میلیون دلار ، عراق با ۶ میلیارد و ۷۱۹ میلیون دلار ، امارات با پنج میلیارد و ۲۱۶ میلیون دلار، ترکیه با چهار میلیارد و ۳۹۳ میلیون دلار و افغانستان بل یک میلیارد و ۶۶۰ میلیون دلار پنج مقصد اول صادرات کالاهای ایرانی بودند که  به غیر از چین چهار کشور برتر را همسایگان  با  سهم حدود ۵۰ درصدی به خود اختصاص داده اند .

لطیفی در خصوص کشورهای طرف معامله با ایران از ابتدای سال تا ابتدای آذر توضیح داد: امارات با فروش ۱۲ میلیارد و ۱۵۲ میلیون دلار و سهم نزدیک به  ۳۱ درصد از کل واردات در رتبه نخست ، چین با ۱۰ میلیارد و ۷۶۰ میلیون دلار و سهم ۲۷.۲ درصدی، ترکیه با ۶ میلیارد و ۱۹۰ میلیون دلار و سهم ۱۵.۷ درصدی ، هند با یک میلیارد و ۳۲۷ میلیون دلار و سهم ۳.۳ درصدی و آلمان با یک میلیارد و ۱۸۴ میلیون دلار و سهم ۱.۲ درصدی، فروش کالا به ایران در رتبه های بعدی قرار دارند.

 

برچسب ها: ترانزیت ، صادرات کالا
خبرهای مرتبط
تجارت خارجی غیرنفتی کشور به ۱۰۵میلیون تن رسید
زمینه واردات گندم برای تأمین نیاز صنعت فراهم می‌شود
موافقت‌نامه تجارت آزاد، مبادلات تجاری را تسهیل کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز یخبندان در بسیاری از نقاط کشور از ۱۰ دی ماه
ناگفته‌های فروش نفت ایران و بازگشت پول نفت
ادامه فراخوان اصناف برای مالیات بر ارزش افزوده متوقف شد
واکنش وزیر نفت به استعفای خود
برنامه ریزی برای تولید ۱۰۰ هزار بشکه در روز / ظرفیت تولید پتروشیمی به ۵.۹ میلیون تن رسید
مصرف گاز به ۶۳۹ میلیون متر مکعب رسید
وزارت جهاد کشاورزی: میزان عرضه روغن بیش از نیاز کشور است
افزایش ۲۵ برابری قیمت آب و گاز در برابر کاهش قیمت محصولات پتروشیمی+ فیلم
آخرین اخبار
مصرف گاز به ۶۳۹ میلیون متر مکعب رسید
واکنش وزیر نفت به استعفای خود
آغاز یخبندان در بسیاری از نقاط کشور از ۱۰ دی ماه
افزایش ۲۵ برابری قیمت آب و گاز در برابر کاهش قیمت محصولات پتروشیمی+ فیلم
ادامه فراخوان اصناف برای مالیات بر ارزش افزوده متوقف شد
وزارت جهاد کشاورزی: میزان عرضه روغن بیش از نیاز کشور است
ناگفته‌های فروش نفت ایران و بازگشت پول نفت
برنامه ریزی برای تولید ۱۰۰ هزار بشکه در روز / ظرفیت تولید پتروشیمی به ۵.۹ میلیون تن رسید
پردرخواست‌ترین و پرشکایت‌ترین بانک‌ها کدامند؟
روند خروج کامیون‌ها از مرز آستارا رو به بهبود است/ کارت‌های بازرگانی دلیل اصلی صف‌های طولانی کامیون
۱۶ کریدور ریلی و جاده‌ای در حال تکمیل است/ تخصیص ۱۰۰درصدی اعتبارات شرکت ساخت
استفاده از هوش مصنوعی در تحقیقات گیاه‌پزشکی ضروری است
محدودیت عرضه اراضی مسکونی با توقف اجرای ماده ۵۰
سه تصمیم کلیدی سران قوا برای تسهیل امور مالیاتی اصناف و مشاغل کشور
لزوم آمادگی فرودگاه‌ها و ایرلاین‌ها در شرایط نامساعد جوی
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۹ دی ماه
قیمت برنج هندی کاهشی شد/ توزیع قطره چکانی روغن در بازار
رکورد تولید ۱۰۰ درصدی پتروشیمی در کشور
تحویل روزانه ۶۵ میلیون لیتر نفت‌گاز به نیروگاه‌ها
سرمایه گذاری ۲۵ هزار میلیارد ریالی در حوزه نمایشگاه‌های کشور
اصلاح شاخص کل بورس/ ارزش معاملات خرد سهام در پایان مبادلات امروز از مرز ۱۹ همت عبور کرد
۱۲ میلیون کنتور هوشمند تا سال آینده نصب می‌شود/ کاهش ناترازی برق
تشکیل فدراسیون صادراتی سبد تولیدات دانش‌بنیان
ارز خدماتی از ۱۵ دی با نرخ بازار تجاری محاسبه می‌شود
ریزش بیش از ۱۰۲ هزار واحدی شاخص کل بورس
۱۴۲ کشور مقصد صادرات و ۱۰۵ کشور فروشنده کالا به ایران
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۹ دی ماه ۱۴۰۴
فردا حراج سکه ضرب ۱۴۰۴ در مرکز مبادله برگزار می‌شود
اجرای عملیات راهداری زمستانی در ۱۷ استان کشور طی بارش‌های اخیر
آغاز عرضه رسمی سیمکارت‌های «سری به‌یادماندنی» همراه اول