سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت از صادرات کالاهای ایرانی به ۱۴۲ کشور جهان در ۸ ماهه امسال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- سید روح اله لطیفی ، سخنگوی کمیسیون روابط بین الملل و توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اظهار داشت: در ۸ ماهه نخست امسال بیش از ۱۳۱ میلیون تن کالا به ارزش ۷۶ میلیارد و ۵۳۷ میلیون دلار ، بین ایران و سایر کشورها تبادل شده است، از این میزان ۱۰۵ میلیون و ۲۳۱ هزار تن کالا به ارزش ۳۶ میلیارد و ۹۹۷ میلیون دلار ، صادرات کشورمان به ۱۴۲ کشور جهان بوده است.

وی افزود : بیش از ۲۵ میلیون و ۸۲۳ هزار تن کالا به ارزش ۳۹ میلیارد و ۵۴۰ میلیون دلار نیز از ۱۰۵ کشور دنیا خریداری و وارد شده است .

لطیفی در خصوص مقاصد صادراتی کالاهای ایرانی در این ۸ ماه گفت: چین با خرید ۹ میلیارد و ۲۵۵ میلیون دلار ، عراق با ۶ میلیارد و ۷۱۹ میلیون دلار ، امارات با پنج میلیارد و ۲۱۶ میلیون دلار، ترکیه با چهار میلیارد و ۳۹۳ میلیون دلار و افغانستان بل یک میلیارد و ۶۶۰ میلیون دلار پنج مقصد اول صادرات کالاهای ایرانی بودند که به غیر از چین چهار کشور برتر را همسایگان با سهم حدود ۵۰ درصدی به خود اختصاص داده اند .

لطیفی در خصوص کشورهای طرف معامله با ایران از ابتدای سال تا ابتدای آذر توضیح داد: امارات با فروش ۱۲ میلیارد و ۱۵۲ میلیون دلار و سهم نزدیک به ۳۱ درصد از کل واردات در رتبه نخست ، چین با ۱۰ میلیارد و ۷۶۰ میلیون دلار و سهم ۲۷.۲ درصدی، ترکیه با ۶ میلیارد و ۱۹۰ میلیون دلار و سهم ۱۵.۷ درصدی ، هند با یک میلیارد و ۳۲۷ میلیون دلار و سهم ۳.۳ درصدی و آلمان با یک میلیارد و ۱۸۴ میلیون دلار و سهم ۱.۲ درصدی، فروش کالا به ایران در رتبه های بعدی قرار دارند.