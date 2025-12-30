باشگاه خبرنگاران جوان _ «مرتضی رحمان‌نیا» معاون استاندار قم، گفت: کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان قم، تمام ادارات، موسسات دولتی، مراکز تجاری، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، بانک‌ها و شهرداری‌های استان قم به استثنای مراکز درمانی، امدادرسان و خدماتی و شعب کشیک بانک‌ها و انتظامی را برای روز چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه تعطیل اعلام کرد.

این تصمیم بر اساس گزارش سازمان هواشناسی مبنی بر برودت هوا طی روز‌های آینده در سطح استان و در راستای تامین انرژی پایدار اتخاذ شده است.

کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان قم به شهروندان استان قم توصیه کرده است به منظور جلوگیری از قطعی برق و افت فشار گاز و رعایت رفاه و آسایش هموطنان عزیز با مصرف بهینه انرژی حداکثر همراهى و صرفه جویی را بعمل آورند.

بر اساس اعلام این کارگروه، تمامی امتحانات دانشگاه‌های استان قم برقرار می‌باشد. همچنین در خصوص مدارس، امتحانات کلاس‌های یازدهم و دوازدهم طبق برنامه برگزار خواهد شد.

منبع:استانداری قم