باشگاه خبرنگاران جوان _ «مرتضی رحماننیا» معاون استاندار قم، گفت: کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان قم، تمام ادارات، موسسات دولتی، مراکز تجاری، مدارس، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، بانکها و شهرداریهای استان قم به استثنای مراکز درمانی، امدادرسان و خدماتی و شعب کشیک بانکها و انتظامی را برای روز چهارشنبه ۱۰ دیماه تعطیل اعلام کرد.
این تصمیم بر اساس گزارش سازمان هواشناسی مبنی بر برودت هوا طی روزهای آینده در سطح استان و در راستای تامین انرژی پایدار اتخاذ شده است.
کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان قم به شهروندان استان قم توصیه کرده است به منظور جلوگیری از قطعی برق و افت فشار گاز و رعایت رفاه و آسایش هموطنان عزیز با مصرف بهینه انرژی حداکثر همراهى و صرفه جویی را بعمل آورند.
بر اساس اعلام این کارگروه، تمامی امتحانات دانشگاههای استان قم برقرار میباشد. همچنین در خصوص مدارس، امتحانات کلاسهای یازدهم و دوازدهم طبق برنامه برگزار خواهد شد.
منبع:استانداری قم