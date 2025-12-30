باشگاه خبرنگاران جوان- بر اساس پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی کشور، به دنبال بارش برف و باران در مناطق غربی و جنوب‌غربی کشور، استان لرستان در روز چهارشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ با افت قابل‌ملاحظه دما مواجه خواهد شد؛ به‌گونه‌ای که کمینه دما در ساعات صبح در اغلب شهر‌های استان بین ۵ تا ۱۰ درجه سانتی‌گراد کاهش می‌یابد.

در همین راستا و به استناد تصمیمات ستاد مدیریت بحران استان لرستان، با هدف مدیریت و صرفه‌جویی در مصرف انرژی، کلیه ادارات، شعب دادگستری و دادسراها، مؤسسات دولتی و خصوصی، مراکز آموزشی، دانشگاه‌ها، شعب بانک‌ها و شرکت‌های بیمه در روز چهارشنبه تعطیل خواهند بود.

این مصوبه شامل شعب کشیک تعیین‌شده از سوی شورای هماهنگی بانک‌ها و بیمه‌ها، واحد‌های عملیاتی و فوریت‌های شهرداری‌ها، مراکز امدادی و درمانی بیمارستان‌ها، نیرو‌های شیفت‌گردان و همچنین نیرو‌های نظامی و انتظامی نمی‌شود. همچنین کلیه امتحانات نهایی دانش‌آموزان و امتحانات مراکز دانشگاهی مطابق برنامه زمان‌بندی قبلی برگزار خواهد شد.

در پایان، با توجه به ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی، از شهروندان استان لرستان درخواست شده است تا با رعایت مصرف بهینه حامل‌های انرژی، همکاری لازم را به عمل آورند.



منبع:اداره کل روابط عمومی استانداری لرستان