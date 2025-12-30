باشگاه خبرنگاران جوان _در پیام جامعه مدرسین آمده است: رحلت عالم جلیلالقدر ابوالشهید آیتالله حاج سید علی شفیعی موجب تالم و تاثر فراوان شد.
پیام حاکیست: آن استاد برجسته حوزههای علمیه اهواز، عمر پربرکت خود را در راه ترویج معارف مکتب اهلبیت علیهمالسلام سپری کرد و با سلوک علمی و عملی خویش، همواره مدافع حریم ولایت، رهبری معظم انقلاب و ارزشهای اسلام و انقلاب بود.
در ادامه پیام تصریح شدهاست: آیتالله شفیعی پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نقش موثری در هدایت دینی و اجتماعی مردم ایفا کرد و در مسئولیتهای مختلف اجرایی در نهادهای انقلابی و همچنین دوران دفاع مقدس، خدمات ماندگار و ارزشمندی از خود به یادگار گذاشت.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پایان این پیام، ضایعه ارتحال این فقیه انقلابی و مردمی را به بیت مکرم آن مرحوم، بازماندگان، شاگردان، ارادتمندان و مردم شریف استان خوزستان تسلیت گفته و برای آن عالم پرهیزکار، علو درجات و رحمت واسعه الهی مسالت کرده است.
آیتالله حاج سید علی شفیعی، متولد بیستم مرداد ۱۳۱۹ در دزفول، از علمای برجسته استان خوزستان و از استادان حوزههای علمیه اهواز بود.
او سالها در عرصه آموزش، تبلیغ و هدایت دینی و اجتماعی فعالیت داشت و از چهرههای فعال پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی به شمار میرفت.
آیتالله شفیعی در مسوولیتهای مختلف اجرایی و انقلابی، بهویژه در دوران دفاع مقدس، نقشآفرینی موثری داشت و به عنوان نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، از مدافعان ولایت فقیه و ارزشهای انقلاب اسلامی بود.
او در هفتم دی ۱۴۰۴ در اهواز دارفانی را وداع گفت و پیکر آن عالم فقید پس از تشییع در همان شهر به خاک سپرده شد.
منبع:خبرگزاری صداوسیمای قم