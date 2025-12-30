باشگاه خبرنگاران جوان _مهران حیدری با اشاره به صدور هشدار نارنجی، گفت: با ادامه فعالیت سامانه بارشی که از روز گذشته وارد استان شده‌است، ناپایداری‌های جوی به‌صورت افزایش ابر و وزش باد نسبتا شدید در روز‌های آینده ادامه دارد.

مدیرکل هواشناسی قم اضافه کرد: فعالیت این سامانه امروز موجب وزش باد شدید، کاهش محسوس دما و بارش‌های پراکنده باران و در ارتفاعات بارش برف خواهد شد و در برخی نقاط استان سرعت وزش باد به بیش از ۸۰ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید.

او ادامه داد: این سامانه از اوایل شب به‌تدریج از استان خارج شده و به‌دنبال آن از شدت وزش باد کاسته می‌شود.

حیدری با بیان این‌که روز چهارشنبه آسمان استان قسمتی ابری و در برخی ساعات همراه با افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود، خاطرنشان کرد: این وضعیت کم‌وبیش در روز پنج‌شنبه نیز تداوم خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی قم بیان کرد: از اواخر وقت روز پنج‌شنبه افزایش ابر در سطح استان رخ خواهد داد؛ روز جمعه نیز آسمان نیمه ابری خواهد بود و به‌تدریج کاهش ابر و در برخی ساعات وزش باد شدید رخ می‌دهد.

به گفته مدیرکل هواشناسی قم ، دمای هوا امروز کاهش محسوسی خواهد داشت و پس از آن تا پایان هفته، دما روند افزایشی تدریجی خواهد داشت.

در استان قم ۱۰۹ ایستگاه هواشناسی شامل ۱۲ ایستگاه سینوپتیک خودکار، ۲ ایستگاه جاده‌ای، ۵۲ ایستگاه باران‌سنج خودکار، ۳۵ ایستگاه باران‌سنج سنتی و ۸ ایستگاه سطح‌سنج فعال است که وضعیت سطح و دبی رودخانه‌ها را اندازه‌گیری می‌کنند.

شهروندان می‌توانند برای دریافت آخرین اطلاعات هواشناسی با سامانه گویای هواگو به شماره ۱۳۴ تماس بگیرند یا به تارنمای اداره کل هواشناسی استان قم به نشانی www.ghommet.ir مراجعه کنند.

منبع:هواشناسی قم