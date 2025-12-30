باشگاه خبرنگاران جوان؛ نسرين عليپور - آیدین هاشمی با اشاره فعالیت ۸۰ اکیپ راهداری در سراسر استان گفت: با تلاش راهداران راه ۳۷۹ روستا بازگشائی شده و راه ۸۰ روستا نیز تا پایان امروز بازگشائی می‌شود.

او افزود: با تلاش همکاران راهداری کلیه راه‌های اصلی و فرعی استان باز است و تردد در آن‌ها جریان دارد.

هاشمی گفت: با توجه به اینکه علاوه بر بارش برف کولاک نیز در اکثر شهرستان‌ها وجود دارد و این کولاک باعث یخبندان مقطعی در محور‌ها می‌شود و همین موضوع ضرورت رعایت کامل نکات ایمنی و اصول رانندگی در شرایط زمستانی را دوچندان می‌کند.

معاون راهداری استان اردبیل افزود: با توجه به وضعیت جاده‌ها و محور‌های مواصلاتی این استان، شهروندان و مسافران تا حد امکان از سفر‌ها و تردد‌های غیرضروری در جاده‌های کوهستانی و روستایی خودداری کنند. در صورت لزوم، توصیه‌ها و هشدار‌های عوامل راهداری و پلیس راه را جدی بگیرند.

هاشمی با اشاره به اهمیت رانندگی ایمن در این شرایط جوی تصریح کرد: کاهش سرعت، رعایت فاصله طولی، پرهیز از شتاب و سبقت‌های غیرمجاز و داشتن تجهیزات زمستانی از جمله زنجیرچرخ، نقش مؤثری در پیشگیری از حوادث جاده‌ای دارد.

او در ادامه گفت: نیرو‌های راهداری به صورت مستمر در حال برف‌روبی، نمک‌پاشی و تأمین ایمنی راه‌ها هستند.