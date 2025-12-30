باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، روز دوشنبه گفت که در حال بررسی فروش جنگنده‌های پیشرفته اف-۳۵ به ترکیه است؛ این اظهارات در جریان سفر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، مطرح شد؛ اقدامی که نتانیاهو به‌شدت با آن مخالف است.

ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره توافق احتمالی فروش اف-۳۵ به ترکیه، هنگام دیدار با نتانیاهو در باشگاه شخصی خود در ایالت فلوریدا گفت: «ما خیلی جدی داریم به این موضوع فکر می‌کنیم.»

ایالات متحده در سال ۲۰۱۹، پس از آنکه ترکیه ــ به‌عنوان یکی از متحدان ناتو ــ خرید سامانه‌های دفاع موشکی از روسیه را ادامه داد، این کشور را از برنامه توسعه جنگنده اف-۳۵، که یکی از پیشرفته‌ترین هواپیما‌های رادارگریز جهان است، کنار گذاشت.

با این حال، ترامپ روابط گرمی با رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، دارد؛ رهبر باسابقه‌ای با ریشه‌های اسلام‌گرایانه که بار‌ها حملات ویرانگر اسرائیل به غزه را با لحنی تند محکوم کرده است.

سیاست‌گذاران اسرائیلی استدلال می‌کنند که در صورت وقوع یک جنگ احتمالی، در اختیار داشتن جنگنده‌های اف-۳۵ به نفع ترکیه خواهد بود. اسرائیل و ترکیه بر سر سوریه جنگ‌زده ــ که همسایه هر دو کشور است ــ با یکدیگر اختلاف نظر دارند.

وقتی از ترامپ درباره احتمال درگیری میان اسرائیل و ترکیه سؤال شد، او اردوغان را «دوست بسیار خوبی» توصیف کرد.

ترامپ درباره اسرائیل و ترکیه گفت: «ما مشکلی نخواهیم داشت. هیچ اتفاقی قرار نیست بیفتد.»

ترامپ در دوره نخست ریاست‌جمهوری خود همچنین با فروش جنگنده‌های اف-۳۵ به امارات متحده عربی، پس از به‌رسمیت شناختن اسرائیل توسط این کشور، موافقت کرده بود.

او اخیراً نیز حمایت خود را از فروش جنگنده‌های اف-۳۵ به عربستان سعودی اعلام کرده است.

منبع: خبرگزاری فرانسه