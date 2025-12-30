باشگاه خبرنگاران جوان _آیتالله سید هاشم حسینی بوشهری روز سهشنبه در اجتماع مردم قم به مناسبت سالروز ۹ دی در مدرسه فیضیه، با اشاره به تلاشهای مستمر دشمن برای ایجاد اختلال در مسیر انقلاب اسلامی اظهار کرد: آنچه دشمن در جنگهای طولانیمدت و تقابلهای مستقیم به دست نیاورد، اکنون میکوشد از طریق التهابآفرینی اقتصادی، جنگ روانی و عملیات ادراکی دنبال کند و برخی افراد ناآگاه یا فرصتطلب را به ابزار تحقق اهداف خود تبدیل سازد.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به حوادث سالهای گذشته و بهویژه سال ۸۸ تصریح کرد: در ابتدا تلاش شد اختلافات بهعنوان یک مسئله انتخاباتی معرفی شود، اما بهتدریج روشن شد که هدف اصلی، اصل اسلام، ولایت فقیه، عاشورا و مبانی انقلاب اسلامی است، حماسه نهم دی ماه، نقطه عطفی بود که چهره واقعی فتنهگران و در مقابل، سیمای مجاهدان و صابران انقلاب را آشکار ساخت.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود: مردم ایران بدون فراخوان رسمی و صرفاً با بصیرت دینی و انقلابی، به میدان آمدند و با صدای رسا اعلام کردند که اجازه نخواهند داد دشمن به مقدسات، مکتب اهلبیت (ع)، قرآن کریم و اصل نظام اسلامی تعرض کند.
آیت الله حسینی بوشهری با تأکید بر لزوم تفکیک میان اصل نظام اسلامی و عملکرد برخی کارگزاران خاطرنشان کرد: مردم حق دارند نسبت به ضعفها، سوءتدبیرها و ناکارآمدیها گلایهمند باشند و این مطالبات باید شنیده و پیگیری شود، اما دشمن دقیقاً میکوشد این نارضایتیهای بهحق را به ابزاری برای ضربه زدن به اصل نظام، اسلام و استقلال کشور تبدیل کند.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با هشدار نسبت به جنگ شناختی دشمن گفت: امروز هم اعتقادات دینی و هم هویت ملی ایران هدف قرار گرفتهاست و نسل جوان باید با آگاهی، بصیرت و هوشیاری، در برابر این توطئهها ایستادگی کند و اجازه ندهد دشمن از مشکلات برای تضعیف بنیانهای انقلاب اسلامی بهرهبرداری کند.
آیت الله حسینی بوشهری با اشاره به شیوههای پیچیده دشمن در ضربه زدن به کشور اظهار داشت: دشمن گاه با چهره دوست و در لباس دلسوزی وارد میدان میشود، اما در باطن بهدنبال تضعیف بنیانهای نظام اسلامی و اساس ایران است. از اینرو باید نسبت به این نوع تهدیدها هوشیار بود و با صراحت درباره آنها سخن گفت.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تأکید بر ضرورت مراقبت مسئولان در تصمیمگیریها افزود: به مسئولان اداره کشور توصیه میکنیم با دقت و بصیرت بنگرند که چه کسانی در پیرامون آنان قرار دارند؛ آیا این افراد در زمین دشمن بازی میکنند یا در مسیر دوست و در جهت منافع انقلاب و مردم حرکت میکنند.
او ادامه داد: حمایت ما از مسئولان یک حمایت آگاهانه و مشروط است؛ حمایتی که باید بهگونهای باشد که ثمره آن به نفع انقلاب اسلامی و موجب افزایش رضایتمندی مردم شود. عملکرد صحیح و خدمت صادقانه مسئولان، مایه دلگرمی رهبر معظم انقلاب و تقویت سرمایه اجتماعی نظام خواهد بود.
آیتالله حسینی بوشهری ضمن تأکید بر مسئولیت سنگین مدیران کشور در شرایط حساس کنونی، بر لزوم حفظ اعتماد عمومی و صیانت از آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کرد.
منبع:جامعه مدرسین حوزه علمیه قم