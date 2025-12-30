باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
مردی که تل‌آویو را بیش از بیست سال در حالت هشدار نگه داشت + فیلم

ابوعبیده، سخنگوی گردان‌های عزالدین قسام، بیش از بیست سال سیاست گذاران و فرماندهان تل آویو را به ستوه آورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سخنگوی گردان‌های قسام، شاخه نظامی حماس، درطول مسئولیتش با تمام توان، جنگی رسانه‌ای را مدیریت کرد و بیش از ۲۰ سال فرماندهان سیاسی و نظامی رژیم اسرائیل را به ستوه آورد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۱ ۰۹ دی ۱۴۰۴
خدالعنت کنه اسراییل وحامیانش را
