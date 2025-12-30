باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بلاروس روز سه‌شنبه ویدئویی منتشر کرد که به گفته این کشور، نشان‌دهنده استقرار سامانه موشکی مافوق‌صوت «اورشنیک» روسیه با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در خاک بلاروس است؛ اقدامی که ادعا می شود توانایی مسکو برای شلیک موشک در سراسر اروپا را تقویت می‌کند.

الکساندر لوکاشنکو، رئیس‌جمهور بلاروس و متحد سرسخت ولادیمیر پوتین ــ که هم‌زمان گفت‌و‌گو‌هایی را نیز با دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، آغاز کرده ــ اوایل این ماه از استقرار این موشک بالستیک با برد متوسط خبر داده بود.

برخی کارشناسان غربی گفته‌اند این استقرار، که در صورت وقوع جنگ زمان رسیدن موشک‌های هسته‌ای روسیه به اهداف اروپایی را اندکی کاهش می‌دهد، نشان‌دهنده اتکای فزاینده کرملین به تهدید هسته‌ای برای بازداشتن اعضای ناتو از ارسال سلاح‌هایی به کی‌یف است که توان حمله به عمق خاک روسیه را دارند.

دو پژوهشگر آمریکایی اعلام کرده‌اند که بر اساس بررسی تصاویر ماهواره‌ای، مسکو به احتمال زیاد این موشک‌ها و پرتابگر‌های متحرک آنها را در یک پایگاه هوایی سابق در شرق بلاروس مستقر کرده است.

ویدیویی که وزارت دفاع بلاروس روز سه‌شنبه منتشر کرد، محل دقیق سامانه‌های موشکی را فاش نمی‌کند، اما پرتابگر‌های متحرک و خدمه آنها را در حال حرکت در جاده‌های جنگلی و همچنین نیرو‌های تخصصی را در حال استتار سامانه‌ها با تور‌های پوششی نشان می‌دهد.

در این ویدیو، یک افسر ارشد دیده می‌شود که به نیرو‌ها اعلام می‌کند این سامانه‌ها رسماً در وضعیت آماده‌باش رزمی قرار گرفته‌اند و در حالی که برف سبکی در پس‌زمینه می‌بارد، از انجام آموزش‌های منظم و مأموریت‌های شناسایی توسط خدمه موشکی سخن می‌گوید.

روسیه در نوامبر ۲۰۲۴ یک موشک اورشنیک با کلاهک متعارف را علیه هدفی در اوکراین آزمایش کرد. پوتین ادعا کرده است که رهگیری این موشک به دلیل سرعت بسیار بالای آن ــ که گفته می‌شود بیش از ۱۰ ماخ است ــ غیرممکن است.

منبع: رویترز