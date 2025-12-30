در هفته هفتم مسابقات لیگ ۴ فوتبال کشور، طوس ساری در شهرآورد مازندران پیروز شد و کاسپین فریدونکنار و شهرداری قائمشهر باز هم پیروز شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - در هفته هفتم مسابقات لیگ ۴ فوتبال کشور طوس ساری در شهرآورد مازندران، دریای بابل را از پیش رو برداشت و کاسپین فریدونکنار و شهرداری قائمشهر هم در صدر جدول گروه نخست باقی ماندند.

در شهرآورد مازندرانی گروه دوم لیگ ۴ فوتبال کشور، طوس ساری و دریای بابل در ورزشگاه شهدای ساری به مصاف هم رفتند.

این دیدار حساس تنها یک گل داشت که آن هم سهم تیم میزبان، طوس ساری با سرمربیگری پژمان طوسی بود.

تک گل ۳ امتیازی و زودهنگام حامد امینی در دقیقه ۱۲ از پشت محوطه، موجب کسب سومین پیروزی فصل برای طوس ساری شد.

ارمیکو نوشهر در دیگر بازی هفته هفتم گروه دوم لیگ ۴، مهمان ماشین سازی صائین قلعه بود.

در پر گل‌ترین بازی هفته و در هوای سرد استان زنجان، ارمیکو نوشهر با نتیجه ۳ بر ۲، طعم تلخ سومین شکست فصل را چشید تا فرصت رسیدن به رتبه دوم جدول رده بندی را از دست بدهد.

پاس گیلان با ۲۱ امتیاز با ۷ برد و اقتدار کامل، صدر جدول گروه دوم لیگ دسته چهارم فوتبال باشگاه‌های کشور را در اختیار دارد.

کیان جوان قزوین و مقاومت تهران با ۱۳ امتیاز به ترتیب جایگاه دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

ارمیکو نوشهر با ۱۲ امتیاز تیم چهارم جدول رده بندی مسابقات است. تیم ۱۰ امتیازی طوس ساری در رتبه ششم ایستاده است و دریای بابل نیز با ۷ امتیاز در جایگاه هشتم قرار دارد.

کاسپین فریدونکنار برای حفظ رتبه اول در گروه نخست، پراتیک گلستان را در گنبد شکست داد.

شاگردان حامد دلاوری با نتیجه ۲ بر ۱ از سد پراتیک گلستان گذشتند.

امیرحسین بائو در دقیقه ۴۱، اولین گل بازی را به سود کاسپین فریدونکنار به ثمر رساند.

پراتیک گلستان در دقیقه ششم وقت‌های اضافه نیمه اول از روی ضربه پنالتی بازی را مساوی کرد.

علیرضا آقاپور مهاجم جوان کاسپین فریدونکنار بهترین بازیکن میدان، پس از دادن پاس گل اول، گل دوم تیمش را وارد دروازه پراتیک گلستان کرد.

شهرداری قائمشهر در روزی سخت و با گل وقت‌های اضافه، ۲ بر ۱ مهمانش انتظار بجنورد را در ورزشگاه شهدای شهرستان سیمرغ شکست داد.

محمد گرجی مدافع و سرگروه باتجربه شهرداری قائمشهر گل نخست بازی را زد.

انتظار بجنورد بازی را به تساوی کشاند و در حالی همه منتظر شنیده شدن سوت پایانی بازی بودند، محمد غلامی در دقیقه ۹۶ گل پیروزی بخش مسابقه را به تور دروازه انتظار بجنورد دوخت.

کاسپین فریدونکنار با ۱۹ امتیاز صدرنشین گروه نخست لیگ دسته چهارم فوتبال باشگاه‌های کشور است و شاگردان رضا خانلری در تیم شهرداری قائمشهر با ۳ امتیاز اختلاف در جایگاه دوم قرار گرفته‌اند.