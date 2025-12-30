باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - آیت‌الله محمود رجبی عضو مجلس خبرگان رهبری و رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) صبح امروز (سه‌شنبه، ۹ دی) در پنجمین کنگره بین‌المللی استاد فکر که برای بزرگداشت علامه مصباح یزدی و نکوداشت روز علوم انسانی اسلامی که در مرکز همایش‌های صداوسیما برگزار شد، گفت: اگر جامعه ما توانست در برابر شبیخون‌ها و ناتوی فرهنگی دشمن به نظام و رهبری و مکتب اهل بیت (ع) وفادار باشد مرهون رهنمود‌های امام و رهبری حکیم ما و مجاهدت‌های فکری و فرهنگی علامه مصباح است.

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: هر نظامی با دو تهدید جدی مواجه است به‌خصوص نظام‌هایی که درصدد تحقق آرمان‌های اسلامی هستند. خطر اول برای آنها خطر تهاجمات بیرونی است که از سوی مستکبران متوجه جامعه اسلامی می‌شود.

وی بیان کرد: ارزش‌ها و آرمان‌های آنها تضاد جدی با استکبار و سلطه ناعادلانه مستکبران دارد و این تعارض بین نظام اسلامی و استکباری خواهد بود.

رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) گفت: جامعه اسلامی موظف است که از نظر امکانات نظامی و تجهیزاتی که برایش پیروزی ایجاد کند هرچه در توان دارد آماده کند تا حدی که دشمنان نظام اسلامی از تعرض وحشت‌زده شوند و تعرض از مخیله آنها خارج شود.

آیت‌الله رجبی اظهار کرد: جامعه اسلامی باید مقاوم و پایدار در برابر دشمن باشد. باید جامعه آنقدر مقاوم باشد که دشمن این سرسختی برایش معلوم باشد.

عضو مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: خطر دومی که جامعه اسلامی را تهدید می‌کند خطری است که ممکن است در درون نظام شکل بگیرد هرچند عوامل آن در خارج باشند و آن از هم گسیختن وحدت جامعه است. اگر این خطر وجود داشته باشد مقاومت در عرصه نظامی کافی نیست.

وی اضافه کرد: این سخن امام که هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید براساس قرآن بود. در روایات آمده که ولایت موجب وحدت در جامعه می‌شود. برای صیانت جهان اسلام باید آمادگی نظامی و در عرصه وحدت درونی باید بیشترین وحدت را داشته باشیم.

رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) گفت: علامه مصباح ۲۶ صفت را برای رهبری جامعه اسلامی ذکر کردند. بخشی از این ویژگی‌ها صلاحیت‌هایی را در جامعه ایجاد می‌کند مثل مبحث عدالت، تقوا، شناخت ارزش‌ها و آرمان‌ها، توان مدیریت جامعه که ولی فقیه را به شخصیتی تبدیل می‌کند که از اسلام منحرف نشود و عدالت اجتماعی را در سطح جهان ایجاد کند و به دفاع از محرومین جامعه اسلامی بپردازد.

عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: رهبر جامعه باید جامعه را بسیج کند که در جنگ تحمیلی شاهد آن بودیم و انبوه جوانان و زنان در پشت جبهه بسیج شدند. چه عاملی چنین بصیرتی در جامعه ایجاد کرد جز امام عزیز ما. در جنگ ۱۲ روزه هم اگر سخنرانی‌ها رهبری و تدابیر ایشان نبود معلوم نبود چه رخ می‌داد.

وی گفت: درباره شناسایی نیرو‌ها علامه مصباح فرمود توسط ولی فقیه باید هم نیرو‌های بالفعل و هم نیرو‌های بالقوه را بشناسد و در مخاطرات آن‌ها را جایگزین کند.

آیت‌الله رجبی تصریح کرد: دشمن همه سرداران مقتدر ما را شهید کرد. بحران عجیبی است، اما ایشان در چند ساعت تدبیر می‌کنند و همه را فرامی‌خوانند و توجیه می‌کنند فرماندهان را تعیین می‌کند و دستور جنگ می‌دهند. این یک معجزه است.

رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) تاکید کرد: توان موشکی و انرژی هسته‌ای به دستور مستقیم رهبری رخ داده است که در جنگ ۱۲ روزه استکبار جهانی و صهیونیسم که در توهم خود فکر می‌کردند نظام تمام شد و شاهان بعدی را تعیین کردند، اما طوری با موشک‌ها جواب دادند که تقاضای توقف جنگ را دادند. مشابه این امر را در زمان امام هم داشتیم که می‌گفتند ارتش طاغوتی است و باید منحل شود که امام نگذاشتند و گفتند باید باشد و در کنار آن سپاه و بسیج را تشکیل دادند.

عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: امام مدام بر وحدت تاکید می‌کردند و می‌گفتند حوزه و دانشگاه باید وحدت داشته باشند.

آیت‌الله رجبی گفت: دشمن در پشت مرز‌ها گروه‌های مسئله‌دار را فراخوانده بود و در داخل هم چنین کاری کرده بود، اما بصیرت رهبری جلوی آنها را گرفت. در فتنه ۸۸ که همه مستکبرات از آن دفاع کردند همه ملت به عشق ولایت به میدان آمدند. این عنصر وحدت بخش را رهبری ما آفرید و جامعه را از خطرات داخلی و خارجی حفظ کرد.

رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) بیان کرد: علامه مصباح نقش مهمی برای نظریه‌پردازی مردم از روی بصیرت قائل بود، اما در نظام اجتماعی طبق قانون اساسی در همان موقع افرادی به ایشان گفتند که نظر شما را در قانون اساسی وارد کنند که گفت امام از ما بهتر می‌داند قانون چگونه باشد.

آیت‌الله رجبی در پایان اظهار کرد: علامه مصباح میگفت تمام قوانین باید اجرا شود. در همه انتخاباتی که برگزار شد رای دادند و بر حضور حداکثری در انتخابات تاکید داشتند.

در پایان این مراسم از هفت عنوان کتاب درباره علامه مصباح رونمایی شد.