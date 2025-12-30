بانک مرکزی اعلام کرد: از ۱۵ دی‌ماه، نرخ فروش حواله ارز در تمامی سرفصل‌های تأمین ارز خدماتی، بر اساس قیمت معاملات متقاضیان گروه دوم در سامانه بازار تجاری تعیین خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ابلاغیه‌ای رسمی، ضوابط جدید تأمین ارز خدماتی را اعلام کرد که بر اساس آن، از تاریخ ۱۵ دی‌ماه سال جاری، نرخ فروش حواله ارز در تمامی سرفصل‌های مربوط به ارز خدماتی، منطبق با قیمت معاملات متقاضیان گروه دوم در سامانه بازار تجاری خواهد بود.

در متن این ابلاغیه تأکید شده است که مبنای تعیین نرخ ارز خدماتی، قیمت‌های کشف‌شده در بازار تجاری بوده و این قاعده بدون استثنا تمامی سرفصل‌های تأمین ارز خدماتی را در بر می‌گیرد. به این ترتیب، از نیمه دی‌ماه، تأمین ارز خدماتی نیز عملاً تابع سازوکار نرخ‌گذاری در بازار تجاری ارز می‌شود.

بر اساس این تصمیم، بانک مرکزی با هدف شفاف‌سازی، یکپارچه‌سازی نرخ‌ها و کاهش تعدد مبانی تسعیر، نرخ ارز خدماتی را به معاملات واقعی متقاضیان در بازار رسمی متصل کرده است؛ اقدامی که می‌تواند بر هزینه تمام‌شده خدمات ارزی در بخش‌های مختلف اثرگذار باشد.

اجرای این بخشنامه از ۱۵ دی‌ماه لازم‌الاجرا اعلام شده و تمامی بانک‌ها و نهاد‌های ذی‌ربط موظف به رعایت مفاد آن در فرایند فروش حواله ارز خدماتی خواهند بود.

 
برچسب ها: ارز خدماتی ، بازار تجاری
