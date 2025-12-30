در متن این ابلاغیه تأکید شده است که مبنای تعیین نرخ ارز خدماتی، قیمت‌های کشف‌شده در بازار تجاری بوده و این قاعده بدون استثنا تمامی سرفصل‌های تأمین ارز خدماتی را در بر می‌گیرد. به این ترتیب، از نیمه دی‌ماه، تأمین ارز خدماتی نیز عملاً تابع سازوکار نرخ‌گذاری در بازار تجاری ارز می‌شود.

بر اساس این تصمیم، بانک مرکزی با هدف شفاف‌سازی، یکپارچه‌سازی نرخ‌ها و کاهش تعدد مبانی تسعیر، نرخ ارز خدماتی را به معاملات واقعی متقاضیان در بازار رسمی متصل کرده است؛ اقدامی که می‌تواند بر هزینه تمام‌شده خدمات ارزی در بخش‌های مختلف اثرگذار باشد.

اجرای این بخشنامه از ۱۵ دی‌ماه لازم‌الاجرا اعلام شده و تمامی بانک‌ها و نهاد‌های ذی‌ربط موظف به رعایت مفاد آن در فرایند فروش حواله ارز خدماتی خواهند بود.