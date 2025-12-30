پنج سوال ملی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزرای آموزش و پرورش، نیرو و نفت در جلسه علنی مجلس اعلام وصول شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا جباری عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی امروز سه‌شنبه (۹ دی ماه) مجلس شورای اسلامی از اعلام وصول پنج سوال ملی توسط هیات رئیسه خبر داد و گفت: سوال ملی احمد بیگدلی نماینده مردم خدابنده از وزیر آموزش و پرورش در خصوص دلیل عدم پرداخت مزایای جانبی به استناد ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری کارکنان و سوال ملی نبی الله محمدی نماینده مردم زنجان و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر آموزش و پرورش درخصوص مشکلات آزمون کیفیت بخشی و اعزام به خارج فرهنگیان، اجرای ناقص رتبه‌بندی برای بازنشستگان فرهنگی و علت فوت دانش‌آموزان دختر در سانحه واژگونی اتوبوس اعلام وصول می‌شود.

وی افزود: سوال ملی نادرقلی ابراهیمی نماینده مردم اراک و تعدادی از نمایندگان از وزیر آموزش و پرورش درخصوص عدم نظارت بر عملکرد صندوق ذخیره بازنشستگان و عدم پوشش بیمه تکمیلی برای بازنشستگان فرهنگی و دیگر سوال وی تعدادی از نمایندگان از وزیر نیرو در خصوص دلیل عدم اجرایی نمودن ۱۳ قانون هوای پاک جهت استفاده از سوخت استاندارد در نیروگاه‌های کشور از جمله در نیروگاه حرارتی شازند اعلام وصول شد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین سوال ملی نادرقلی ابراهیمی نماینده مردم اراک و تعدادی از نمایندگان از وزیر نفت درخصوص دلیل عدم اجرای قانون ۱۳ و ۱۸ هوای پاک برای تولید و مصرف استاندارد سوخت بنزین، نفت گاز، نفت کوره و نفت سفید نیز اعلام وصول می‌شود.

