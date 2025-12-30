رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی کردستان از آماده‌باش کامل نیرو‌های ‏امدادی و انجام ۲۴۶ مأموریت در۲۴ ساعت گذشته هم‌زمان با ‏کولاک و بارش سنگین برف در نقاط مختلف استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ بابک هدائی گفت: طی شبانه‌روز گذشته و در پی شرایط نامساعد جوی، هزار و ‏‏۴۸۵ تماس تلفنی با مرکز فوریت‌های پزشکی ۱۱۵ استان ثبت شد. ‏

وی افزود: با افزایش حوادث ناشی از کولاک، واحد مدیریت بحران اورژانس ‏پیش‌بیمارستانی (‏EOC‏) به صورت کامل فعال شده و به پایش مستمر وضعیت در ‏سطح استان پرداخته است. ‏

هدائی ادامه داد: از مجموع تماس‌های دریافتی، ۲۹۳ مورد مشاوره تلفنی به ‏شهروندان ارائه و در همین مدت ۲۴۶ مأموریت امدادی در شرایط بسیار دشوار ‏برفی انجام شد. ‏

وی با اشاره به اینکه شهرستان سنندج با ۹۴ مأموریت بیشترین سهم از عملیات ‏امدادی شب گذشته را داشته است، گفت: کارشناسان اورژانس با وجود کولاک ‏شدید، یخبندان و مسدود شدن برخی محور‌های روستایی، با آمادگی کامل به ‏امدادرسانی ادامه می‌دهند. ‏

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی استان کردستان همچنین به ثبت ۱۱۴ تماس ‏مزاحم دراین مدت اشاره کرد و گفت:با وجود اطلاع‌رسانی‌های فراوان، تماس‌های ‏غیرضروری همچنان ادامه دارد و این موضوع می‌تواند زمان رسیدگی به ‏بیماران واقعی را کاهش دهد. ‏

هدائی در پایان از شهروندان خواست در شرایط بحران جوی، ضمن رعایت ‏توصیه‌های ایمنی و پرهیز از سفر‌های غیرضروری، از تماس‌های بی‌مورد با ‏اورژانس خودداری کنند تا امدادگران بتوانند خدمات را سریع‌تر و مؤثرتر ارائه ‏دهند. ‏

