باشگاه خبرنگاران جوان؛ بابک هدائی گفت: طی شبانهروز گذشته و در پی شرایط نامساعد جوی، هزار و ۴۸۵ تماس تلفنی با مرکز فوریتهای پزشکی ۱۱۵ استان ثبت شد.
وی افزود: با افزایش حوادث ناشی از کولاک، واحد مدیریت بحران اورژانس پیشبیمارستانی (EOC) به صورت کامل فعال شده و به پایش مستمر وضعیت در سطح استان پرداخته است.
هدائی ادامه داد: از مجموع تماسهای دریافتی، ۲۹۳ مورد مشاوره تلفنی به شهروندان ارائه و در همین مدت ۲۴۶ مأموریت امدادی در شرایط بسیار دشوار برفی انجام شد.
وی با اشاره به اینکه شهرستان سنندج با ۹۴ مأموریت بیشترین سهم از عملیات امدادی شب گذشته را داشته است، گفت: کارشناسان اورژانس با وجود کولاک شدید، یخبندان و مسدود شدن برخی محورهای روستایی، با آمادگی کامل به امدادرسانی ادامه میدهند.
رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی استان کردستان همچنین به ثبت ۱۱۴ تماس مزاحم دراین مدت اشاره کرد و گفت:با وجود اطلاعرسانیهای فراوان، تماسهای غیرضروری همچنان ادامه دارد و این موضوع میتواند زمان رسیدگی به بیماران واقعی را کاهش دهد.
هدائی در پایان از شهروندان خواست در شرایط بحران جوی، ضمن رعایت توصیههای ایمنی و پرهیز از سفرهای غیرضروری، از تماسهای بیمورد با اورژانس خودداری کنند تا امدادگران بتوانند خدمات را سریعتر و مؤثرتر ارائه دهند.