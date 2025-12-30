باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ صمد حسن‌زاده روز سه شنبه در نشست روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران و اعضا با حضور حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور اظهار داشت: در شرایط کنونی که ملت شریف ایران و جوانان آینده‌ساز کشور، انتظارات بالایی از عملکرد اقتصادی امروز دارند، ضرورت تسریع در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. در این میان، بخش شرکت‌های دانش‌بنیان به عنوان موتور محرک اقتصاد آینده، نیازمند توجهی ویژه و عملیاتی است.

وی ادامه داد: با وجود ظرفیت‌های علمی بالای کشور، شکاف قابل توجهی میان توانمندی‌های فناورانه و سهم ما در بازارهای جهانی مشاهده می‌شود.

حسن‌زاده با تاکید بر اینکه محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان نباید فقط به مرحله «نمونه‌های آزمایشگاهی» اکتفا کنند، گفت: انتظار ملت و فعالان اقتصادی این است که خروجی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیق و توسعه، با عزمی جدی، در سبد صادراتی کشور قرار گیرد و مقایسه وضعیت موجود با کشورهای منطقه‌ای، ضرورت این تحول را دوچندان می‌سازد.

وی با بیان اینکه حضور و حمایت شخصیت‌های برجسته در بدنه دولت می‌تواند عامل مهمی در رفع موانع باشد، گفت: در این راستا، اتاق بازرگانی با تکیه بر ظرفیت‌های عظیم خود، باید نقش پیشروتری ایفا کند.

حسن زاده عنوان‌کرد: برای تضمین تداوم و شفافیت در پیگیری امور، پیشنهاد می‌شود سازوکاری عملیاتی شامل تعیین دو نماینده مشخص از سوی فعالان اقتصادی برای ارتباط مستمر و تسهیل رفع ابهامات با نهادهای مسئول ایجاد شود. این اقدام می‌تواند در تحقق شایسته رسالت ملی ما در قبال ملت ایران، نقش حیاتی ایفا کند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: همکاری علمی، کارشناسی‌شده و هم‌راستای میان دولت، بخش خصوصی و بدنه دانشگاهی، تنها راهکار عملی برای تبدیل پتانسیل‌های علمی به شکوفایی اقتصادی صادرات‌محور است. حمایت قاطع از این رویکرد، تضمین‌کننده انتظارات مشروع نسل آینده خواهد بود.