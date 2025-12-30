روز چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ تمامی ادارات دولتی، مؤسسات عمومی، بانک‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان کردستان ـ به استثنای مراکز امدادی، درمانی و خدماتی ـ تعطیل خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان -  بر اساس مصوبه کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی و در راستای تأمین انرژی پایدار، ، آموزش در تمامی مقاطع تحصیلی در نوبت‌های صبح و بعدازظهر به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

 آزمون‌های نهایی پایه دوازدهم مطابق برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده، در موعد مقرر برگزار خواهد شد. 

 در این اطلاعیه بر لزوم مدیریت بهینه مصرف انرژی تأکید شده و از مدیران محترم ادارات و مدارس درخواست شده است نسبت به کنترل و خاموش بودن سیستم‌های گرمایشی و روشنایی در ساعات تعطیلی، نظارت لازم را به عمل آورند.

 

منبع: استانداری استان 

