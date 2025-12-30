باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس مصوبه کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی و در راستای تأمین انرژی پایدار، ، آموزش در تمامی مقاطع تحصیلی در نوبتهای صبح و بعدازظهر بهصورت غیرحضوری برگزار میشود.
آزمونهای نهایی پایه دوازدهم مطابق برنامه زمانبندی اعلامشده، در موعد مقرر برگزار خواهد شد.
در این اطلاعیه بر لزوم مدیریت بهینه مصرف انرژی تأکید شده و از مدیران محترم ادارات و مدارس درخواست شده است نسبت به کنترل و خاموش بودن سیستمهای گرمایشی و روشنایی در ساعات تعطیلی، نظارت لازم را به عمل آورند.
منبع: استانداری استان