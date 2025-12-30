شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از بارش برف در روستای ییلاقی زیارت را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - استان گلستان یکی از بکرترین مقاصد گردشگری ایران به شمار می‌آید که هر سال، میزبان خیل عظیمی از علاقه‌مندان به طبیعت است. روستای ییلاقی زیارت در میان دو دامنه کوهستانی و جنگلی، یکی از مناطق باستانی استان گلستان است که در نزدیکی گرگان و در انتهای جاده جنگلی نهارخوران قرار دارد. هم اکنون که در فصل زیبای زمستان قرار داریم؛ بارش زیبای برف جامه بلورین به تن این روستای زیبا کرد و جلوه‌ای بی نظیر از خلقت خداوند را به نمایش گذاشت.
منبع: اکبری - گلستان

جامه بلورین بر تن روستای زیارت

بارش برف

