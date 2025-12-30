باشگاه خبرنگاران جوان - استان گلستان یکی از بکرترین مقاصد گردشگری ایران به شمار می‌آید که هر سال، میزبان خیل عظیمی از علاقه‌مندان به طبیعت است. روستای ییلاقی زیارت در میان دو دامنه کوهستانی و جنگلی، یکی از مناطق باستانی استان گلستان است که در نزدیکی گرگان و در انتهای جاده جنگلی نهارخوران قرار دارد. هم اکنون که در فصل زیبای زمستان قرار داریم؛ بارش زیبای برف جامه بلورین به تن این روستای زیبا کرد و جلوه‌ای بی نظیر از خلقت خداوند را به نمایش گذاشت.

شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: اکبری - گلستان

