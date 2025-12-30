امیر سرتیپ دوم شفیعی فرمانده قرارگاه شمالغرب نیروی زمینی ارتش در خوی گفت: بصیرت واقعی مردم عامل پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه فرخ زاده- مراسم بزرگداشت حماسه ۹ دی با حضور امیر سرتیپ دوم شفیعی فرمانده قرارگاه شمالغرب نیروی زمینی ارتش، مسئولین شهرستانی، نظامیان، خانواده های شهدا و اقشار مختلف مردم در مصلی بزرگ خوی برگزار شد. 

امیر سرتیپ دوم امیرحسین شفیعی فرمانده قرارگاه شمالغرب نیروی زمینی ارتش در این مراسم گفت: بصیرت واقعی مردم عامل پیروزی انقلاب اسلامی و عامل مهم تداوم انقلاب اسلامی است. 

وی در ادامه به موضوع مهم نفوذ اشاره کرد و گفت: دشمنان انقلاب برای رسیدن به اهداف خود با نفوذ در دست نشانده خود رئیس جمهور معزول وقت می خواست انقلاب اسلامی را به شکست بکشاند ولی بصیرت مردم و مسئولین مخصوصا بصیرت همیشگی حضرت امام نقشه دشمنان را نقش بر آب کرد.  

امیر شفیعی به معنی فتنه در قرآن اشاره کرد و گفت: در قرآن فتنه به معنی آشوب است و دشمنان قسم خورده اسلام همیشه به دنبال ایجاد آشوب و فتنه در میان مردم است. 
وی گفت: دشمن بر دو قسم است دشمن ظاهری و آشکار فرصت فتنه ندارد ولی دشمن مخفی همیشه بیدار و هوشیار و صبور است و در پی فرصت مناسب برای ضربه زدن می باشد. 

شفیعی گفت: دشمنان در فرصت های مختلف از بهانه های مختلف مانند جنگ،  ترور، مشکلات اقتصادی و سیاسی استفاده می کند تا مردم را رو در روی هم و در مقابل دولت و نظام قرار دهند و آشوب ایجاد کنند تا خودشان به اهداف شومشان برسند ودر این میان مردم مؤمن و با بصیرت باید هوشیار باشند و نقشه شوم دشمنان را بشناسند و با بصیرت همیشگی خود دشمنان راناکام بگذارند. 

سرتیپ شفیعی به تهدیدات نظامی ابلهانه دشمنان اشاره کردو گفت: دشمنان ایران اسلامی در ۸ سال دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه اقتدار ملت قهرمان و نظامیان جان برکف ایران را مشاهده نمودند و بنده به عنوان یک سرباز کوچک ایران اسلامی با اقتدار تمام اعلام میکنم اگر دشمنان ایران اسلامی نگاه چپ به این سرزمین بکنند جواب دندان شکنی بیشتر و پرقدرت تر از جنگ ۱۲ روزه به دشمنان می دهیم تادرس عبرتی برای تمام مستکبران جهان باشد. 

در اول مراسم حجت الاسلام قاسم خانی امام جمعه خوی با گرامیداشت حماسه ۹ دی طی سخنانی خوشامدگویی خود را نسبت به امیر سرتیپ دوم شفیعی و دیگر حاضرین در مراسم را اعلام نمود. 

در پایان مراسم مداح اهل بیت،  بهزاد حسنی اهری در باره حماسه ۹ دی شعرخوانی کرده و در رسای شهادت امام حسین ع مرثیه سرایی نمود و حاضران به سینه زنی پرداختند.

