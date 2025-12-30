فرمانده انتظامی مازندران از آزاد سازی ۱۵ هزار متر از اراضی کشاورزی به ارزش تقریبی ۱۲۰۰ میلیارد ریال در شهرستان نور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سردار حسن مفخمی شهرستانی فرمانده انتظامی مازندران گفت: ماموران انتظامی شهرستان نور در راستای مبارزه با ساخت و ساز‌های غیرمجاز و اجرای قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی، موضوع را با انجام اقدامات اطلاعاتی بصورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: در این عملیات که مسئولان اداره جهاد کشاورزی و نمایندگان امور اراضی در کنار ماموران انتظامی شهرستان نور حضور داشتند با حکم مرجع قضائی ۱۵ هزار متر مربع از اراضی کشاورزی در بنفشه ده چمستان به باغ ویلا و چهار دیواری تغییر کاربری داده شده بود، آزادسازی و تخریب شد.

فرمانده انتظامی استان مازندران ارزش زمین‌های رها سازی شده در این عملیات را بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد و از تشکیل پرونده برای ۳ نفر از سودجویان که اقدام به احداث ساختمان و دیوارکشی در زمین‌های مذکور کرده بودند خبر داد.

سردار مفخمی با بیان اینکه هرگونه تصرف و ساخت و ساز‌های غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی موجب اخلال در خودکفایی کشور در بخش کشاورزی و رواج بیکاری در جامعه خواهد بود، گفت: زمین‌های کشاورزی منبع تولید مواد غذایی و رزق شهروندان بوده و تغییر کاربری بدون دستور مراجع مربوطه ممنوع است.