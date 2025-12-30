باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با فرارسیدن میلاد با سعادت حضرت علی (ع) و روز پدر، این شبکه با هدف ایجاد فضایی شاد و خانوادگی برای بینندگان، کنداکتور پایان هفته خود را با آثاری متنوع و تماشایی همراه کرده است.
بر اساس این گزارش، فیلمهای «وقتی تو خواب بودی»، «پاکباخته»، «مشت افسانهای»، «شکار شیاطین»، «مغز متفکر»، «مهر پدری»، «پسر کابلی»، «باجه تلفن»، «آشپز باشی»، «۴۷ رونین»، «اسکیتهای نقرهای»، «ترور»، «دریا سالار» و «جدال مرد و زنبور» طی روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه ۱۱ تا ۱۳ دی ماه از شبکه نمایش روی آنتن خواهند رفت.
فیلم کمدی «وقتی تو خواب بودی» به کارگردانی جان ترتلتاب پنج شنبه ۱۱ دی ماه ساعت ساعت ۱۷ روی آنتن میرود.
این فیلم روایتگر ماجرایی شیرین و احساسی است که در بستر یک سوءتفاهم شکل میگیرد و به یکی از آثار محبوب ژانر عاشقانه تبدیل شده است. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: لوسی، دختر بلیط فروش در حالی که از زندگی یک نواخت و کسل بارش خسته شدهاست، در آرزوی ازدواج با مشتری ثروتمند و همیشگی اش به سر میبرد که از قضا روزی به وی حمله شده؛ مجبور میشود مرد را نجات دهد. پیتر که مورد حمله چند سارق واقع شده، توسط لوسی نجات یافته و به کما میرود.
ساندرا بولاک، بیل پولمن، پیتر گلگر، پیتر بویل، گلینیس جونز و جک واردن در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.
فیلم «پاکباخته» که توسط غلامحسین لطفی کارگردانی شده، پنج شنبه ساعت ۱۹ تماشایی میشود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: استوار خراسانی به تهران منتقل میشود. او به اتفاق مادرش، همسرش زینت، خواهرش عاطفه و پسر کوچکش اسفندیار نزدیک کلانتری محل خدمتش خانهای اجاره میکند که از قضا با آقا رضی همسایه میشوند. آقا رضی با خواهرش ملوک خانم و دو پسر خواهرش جواد و جعفر زندگی میکند، او برای جواد، عاطفه خواهر استوار خراسانی را خواستگاری میکند.
از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند میتوان علیرضا خمسه، اکبر عبدی، حمیده خیرآبادی، پریسا گلدوست، پرند زاهدی و زهره صفوی را نام برد.
فیلم «مشت افسانهای» که توسط گوردون چان کارگردانی شده. پنج شنبه ساعت ۲۱ تماشایی میشود.
در خلاصه این فیلم آمده است: چن زن، دانشجوی چینی دانشگاه توکیوی ژاپن، به شهر خود شانگهای برمی گردد و میفهمد که استاد رزمی اش کشته شده و ژاپنیها مرتب هم باشگاهیهای او را اذیت میکنند...
از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند میتوان جت لی، شینوبو ناکامایا، سیو هو چین، بیلی چاو و یاسواکی کوراتا را نام برد.
شکار شیاطین؛ فیلم جدید
«شکار شیاطین» به کارگردانی سوکوانگ هوو پنج شنبه شب ساعت ۲۲ برای نخستین بار روی آنتن میرود.
داستان این فیلم در مورد یک افسر پلیس مبارزه با مواد مخدر به نام هوانگ مینجین و یک شخصیت مرموز به نام وی یونژو است که همراه با هم یک شبکه زیرزمینی مواد مخدر را کشف کرده و برای برقراری عدالت و نابودی جنایتکاران تلاش میکنند و… هنرمندانی همچون میائو زی، اندی آن، اندرو لین، شوانگ هونگ، سارا آلیو، جینگ گو، روی هان، آنسون لیونگ و جین وو در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.
فیلم «مغز متفکر» که توسط ژرار اوری کارگردانی شده، جمعه ۱۲ دی ماه ساعت ۱ بامداد روی آنتن میرود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: دو دزد دستپاچلفتی فرانسوی نقشه یک دزدی بزرگ و خطرناک را میکشند؛ حمله به قطار بروکسل به پاریس...
از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند میتوان ژان پل بلموندو، بورویل، دیوید نیون، ایلای والاک و سیلویا مونتی را نام برد.
فیلم «مهر پدری» محصول ۲۰۲۱ به کارگردانی پال وایتز جمعه ساعت ۱۷ روانه آنتن میشود.
داستان این فیلم، درباره پدری است که یک روز پس از تولد دخترش، به طور غیر منتظرهای همسرش را از دست میدهد و مجبور میشود که دختر کوچک خود را به عنوان پدری تنها بزرگ کند...
از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند میتوان کوین هارت، الفری وودارد، لیل رل هاوری، دی واندا وایس، ملودی هرد، پل رایزر و آنتونی کریگن را نام برد.
سینمایی «پسر کابلی» به کارگردانی کمدین مشهور بن استیلر جمعه ۱۲ دی ماه ساعت ۱۹ پخش میشود.
داستان فیلم درباره مردی به نام استیون است که به تازگی از همسرش جدا شده و به شدت احساس تنهایی میکند. او با پسری به نام چیپ که برای نصب کابل تلویزیون به خانهاش آمده دوست میشود. اما در ادامه میبینیم که چیپ دردسرهای زیادی برای استیون ایجاد میکند...
جیم کری، متیو برودریک، لزلی من و جک بلک در این فیلم نقش آفرینی کردهاند.
فیلم جنایی «باجه تلفن» که توسط جوئل شوماخر کارگردانی شده. جمعه ساعت ۲۱ پخش میشود.
از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند میتوان کالین فارل، کیفر ساترلند، فارست ویتاکر، رادا میشل، کیتی هلمز و پائولا جای پارکر را نام برد.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: استوارت شپرد کارشناس حقوق بین الملل است که همیشه با جذابیت منحصربهفرد و دامنه ارتباطاتی که دارد خودش را از دردسر نجات میدهد. اما وقتی تماسی را در یک باجه تلفن جواب میدهد، متوجه میشود راهی برای گریز از آن باجه ندارد و اگر بیرون بیاید با شلیک تک تیراندازی کشته خواهد شد..
فیلم «آشپزباشی» که توسط کلود زیدی کارگردانی شده، شنبه ۱۳ دی ماه ساعت ۱ بامداد تماشایی میشود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: چارلز داکمن که منتقد غذا و رستوران بسیار مشهوری است پس از اینکه جایزه بزرگی به خاطر خدماتش دریافت میکند تصمیم میگیرد تا بازنشست شود و راه و روش این کار را به پسرش بیاموزد...
از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند میتوان کلوش، آن زکریا، جولین گیومار و جولین گیومار را نام برد.
فیلم «۴۷رونین» به کارگردانی کارل لینچ شنبه ۱۳ دی ماه ساعت ۱۵ روی آنتن میرود.
این فیلم داستان واقعی زندگی گروهی رونین (سامورایی بدون ارباب) در قرن هجدهم ژاپن، که برای گرفتن انتقام مرگ اربابشان دست به شورش میزنند.
از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند میتوان کیانو ریوز، هیرویوکی سانادا، رینکو کیکوچی و تادانابو آسانو را نام برد.
فیلم «اسکیتهای نقرهای» به کارگردانی مایکل لوکشین شنبه ۱۳ دی ماه ساعت ۱۷ پخش میشود.
داستان فیلم از اواخر قرن ۱۹ و در سنت پیترزبورگ شروع میشود. شهری که در زمستان تبدیل به سرزمینی رویاگونه گشته که در آن رودها یخ زده و کانالهای آب نقش جادههای یخی را پیدا کرده و محلی برای برپایی بازارچههای محلی و رفت و آمد اسکیت سوران شده است...
از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند میتوان فدور فدوتو، سونیا پریس، یوری بوریسوف، کیریل زایتسو، الکسی گوسکو و کتی بلتون را نام برد.
فیلم «ترور» به کارگردانی خیرالله تقیانیپور و تهیهکنندگی مجتبی امینی شنبه همزمان با روز پدر و به مناسبت سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی شنبه شب ساعت ۱۹ پخش میشود.
این فیلم درباره ترور نافرجام سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، است.
فرهاد قائمیان، انوش معظمی، جعفر دهقان، رامین راستاد، مهدی سلوکی، افشین سنگ چاپ، محمد حسین لطیفی و هدایت هاشمی در این فیلم نقش آفرینی کردهاند.
فیلم «دریا سالار» به کارگردانی توسط کیم هان مین شنبه شب ساعت ۲۱ روانه آنتن میشود.
این فیلم داستان نبرد تاریخی میونگ نیانگ در سال ۱۵۹۷ میباشد که طی آن دریاسالار “یی سان” به یک پیروزی افسانهای دست یافت و…
از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند میتوان مین سیک چویی، ریو سونگ ریونگ، جین وونگ چو، کیم میونگ گون و نو مین وو را نام برد.
فیلم «جدال مرد و زنبور» به کارگردانی دیوید کر شنبه شب ساعت ۲۳ تماشایی میشود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: مردی که برای مراقبت از عمارتی مجلل استخدام شده است، در نبردی نفس گیر با یک زنبور قرار میگیرد. چه کسی برنده این مبارزه خواهد شد و چه خسارات جبران ناپذیری پیش خواهد آمد؟
از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند میتوان روآن اتکینسون، دانیل فرن، چیزی آکودولو، آیشا کالا، جینگ لوسی، تونی مک کارتی و برندن مورفی را نام برد.
همزمان با سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی، شبکه دو سیما مستند «آورتین» را با روایتی از یکی از مقاطع کمتر دیدهشده فرماندهی میدانی این سردار شهید روانه آنتن میکند؛ مستندی که به بازخوانی نقش حاج قاسم در برقراری امنیت پایدار در مناطق ناامن جنوبشرق کشور میپردازد.
مستند «آورتین» جمعه ۱۲ دیماه حوالی ساعت ۱۴:۱۵ پخش میشود. این مستند به منطقهای کوهستانی و صعبالعبور در استان کرمان میپردازد که سالها بهدلیل شرایط جغرافیایی خاص، مأمن فعالیت اشرار و ناامنیهای پراکنده بوده است.